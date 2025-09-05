استعفای معاون نخست وزیر انگلیس در پی رسوایی مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، آنجلا رِینر، معاون نخست وزیر انگلیس در پی رسوایی مالی به دلیل عدم پرداخت رقم دقیق مالیات بر دارایی مرتبط با آپارتمانی متعلق به وی، استعفا کرد؛ اتفاقی که به مصائب دولت چپ‌میانه این کشور که برای بقا تقلا می‌کند، دامن زده است.

به نوشته سی‌ان‌ان، خروج رینر از دولت برای «کِر استارمر» نخست وزیر بریتانیا که رفته‌رفته محبوبیت خود را از دست می‌دهد، دردسری دیگر محسوب می‌شود؛ مضاف بر اینکه کابینه وی یکی از نخبه‌های سیاسی درخشان خود را نیز از دست خواهد داد.

رینر امروز (جمعه) در نامه‌ای خطاب به استارمر نوشت که از سمت خود به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر مسکن و همچنین معاون حزب کارگر استعفا می‌کند.

حزب کارگر حاکم انگلیس به‌رغم پیروزی بزرگ در انتخابات جولای ۲۰۲۴، هم‌اکنون از سوی حزب نوپا و ضدمهاجرت «ریفورم / اصلاحات» با چالشی فزاینده روبه‌رو است؛ حزبی که در حال حاضر در نظرسنجی‌های ملی پیشتاز و قرار است امروز در بیرمنگام کنفرانس سراسری برگزار کند.

افشاگری درباره اینکه رینر مالیات بر دارایی‌اش (در رابطه با آپارتمانی در «هوو» واقع در ساحل جنوبی انگلیس) را به اندازه مقرر پرداخت نکرده، حیات سیاسی وی را به خطر انداخته است.

رینر مدعی شده بود که این اشتباه غیرعمدی و بر پایه توصیه حقوقی ضعیف رخ داده است. با این حال، احزاب مخالف و روزنامه‌های راستگرای انگلیس بلافاصله به او برچسب «ریاکار» زدند. اقدامات وی به سرعت به یک رسوایی ملی بزرگ تبدیل شد.