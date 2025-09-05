معاون استاندار هرمزگان: گردشگری میناب ظرفیت ملی و فراملی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره انبه و یاسمین گل میناب با قدردانی از برگزارکنندگان و مردم خونگرم این شهرستان، بر اهمیت ابعاد مختلف این رویداد تأکید کرد و اظهار کرد: این جشنواره علاوه بر ایجاد فضای نشاط اجتماعی، بستری ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی میناب است، زمانی که صحبت از کشاورزی هرمزگان به میان می‌آید نام میناب در صدر قرار می‌گیرد؛ این شهرستان با تولیدات متنوعی همچون مرکبات، خرما، محصولات گلخانه‌ای، گیاهان دارویی و به‌ویژه محصول انبه که رتبه نخست کشور را دارد جایگاه ممتازی در اقتصاد کشاورزی استان و کشور دارد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی میناب افزود: این جشنواره فرصتی برای پاسداشت میراث فرهنگی و آئینی مردم میناب است، قدمت تمدنی این شهرستان ایجاب می‌کند که چنین آیین‌هایی به‌صورت مستمر برگزار و به نسل‌های آینده منتقل شود.

معاون اقتصادی استانداری هرمزگان همچنین جنبه گردشگری این جشنواره را مهم توصیف کرد و ادامه داد: حضور میهمانانی از استان‌های همجوار در کنار مردم میناب نشان‌دهنده آن است که آوازه این جشنواره فراتر از مرزهای هرمزگان رفته است باید تلاش کنیم این ظرفیت را در سطح ملی و حتی فراملی گسترش دهیم و زنجیره گردشگری شهرستان و استان را بیش از پیش فعال کنیم.

وی در پایان با تقدیر از استقبال پرشور مردم گفت: این جشنواره در واقع شکرانه نعمات الهی است که به شهرستان میناب اعطا شده و امیدواریم با استمرار چنین برنامه‌هایی، علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی، شاهد شکوفایی اقتصادی و فرهنگی بیشتر در این منطقه باشیم.