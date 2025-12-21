«علم پیغمبر» هرمزگان در فهرست رسمی رویدادهای گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه زاهدی، گفت: رویداد علم پیغمبر که هر ساله در روز پنجم محرم برگزار میشود، به شماره ثبت ۲۰۴۲۸۱۱۷۰ و در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در فهرست رسمی رویدادهای گردشگری به ثبت رسید.
زاهدی بیان اینکه این آئین سنتی و مذهبی از جمله نمادهای فرهنگی و معنوی هرمزگان است، افزود: علم پیغمبر آئینی تاریخی است که نزد مردم میناب و استان هرمزگان از جایگاه ویژهای برخوردار است و همه ساله در پنجم محرم، شمار زیادی از مردم استان و دیگر نقاط کشور برای شرکت در این مراسم وارد شهر میناب میشوند.
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با تاکید بر اهمیت ثبت این رویداد در فهرست رسمی گردشگری استان گفت: این اقدام باعث توسعه گردشگری مذهبی در استان هرمزگان میشود و فرصتی مناسب برای آشنایی گردشگران داخلی و خارجی با آئینها و سنتهای محلی فراهم میآورد.
وی اظهار کرد: با ثبت رسمی این رویداد، زیرساختهای لازم برای ارتقای کیفیت برگزاری مراسم، اطلاعرسانی گسترده و افزایش امکانات رفاهی فراهم خواهد شد تا گردشگران تجربهای ارزشمند از فرهنگ و آئینهای بومی استان داشته باشند.
زاهدی در پایان تأکید کرد: هدف ما از ثبت رسمی این آئین، حفظ میراث معنوی و فرهنگی، معرفی آئینهای مذهبی و توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی استان است تا «علم پیغمبر» با حفظ اصالت خود به یکی از جاذبههای شاخص هرمزگان تبدیل شود.
