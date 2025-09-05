خادمان رزمندگان اسلام با ذرت و شربت جشن امت احمدسنندج را پرانرژی کردند

میکائیل ساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین سالی است که در جشن امت احمد حضور داریم و با همراهی ۶ خادم ذرت و شربت برای زائران آماده و توزیع شد و هدف ما ایجاد لحظاتی خوش، پرنشاط و خاطرهانگیز برای مردم است.
وی ادامه داد: لبخند و استقبال مردم انگیزه ما را برای خدمت دوچندان کرده و نشان میدهد که هر خدمت کوچک میتواند دلها را به هم نزدیک و فضای جشن را پر از صمیمیت کند.
ساعدی گفت: تا کنون به بیش از پنج هزار نفر از مهمانان حاضر در این مراسم خدمات پذیرایی ارائه شده است.
خادمان هیئت رزمندگان اسلام با حضور خود در جشن امت احمد ثابت کردند که خدمت صادقانه و همراهی با مردم، جلوهای ویژه از محبت، اتحاد و شور معنوی در سنندج خلق میکند.
به مناسبت میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) جشن بزرگ مهمانی امت احمد در شهر سنندج آغاز شد و نام پیامبر رحمت بر آسمان سنندج طنین انداز شد.
جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.
در این مراسم علاوه بر ظرفیت استفاده از گروههای فرهنگی و هنری استان از چهرههای ملی همچون عبد الرضا هلالی، مهدی یغمایی، علی کاظمی و مجید افشاری به این جشن دعوت شده است و مجریان برنامه کودک نیز برای کودکان و نوجوانان اجرای برنامه دارند تا همه مردم این دیار از برنامههای شاد این جشن بهره مند شوند.
