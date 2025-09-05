تبیین شخصیت پیامبر اسلام (ص)، کلید وحدت و امنیت در دنیای امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین، در همایش «پیامبر وحدت و مقاومت»، اظهار کرد: نتیجه برخورداری از وحدت و انسجام میان مسلمانان، استقامت بیشتر و ارتقای امنیت در جوامع اسلامی است.

وی با تأکید بر لزوم تبیین همه‌جانبه شخصیت پیامبر اسلام (ص) به ویژه از منظرهای مختلف و مبتنی بر تعالیم روز، اظهار کرد: برای پاسخ به نیاز فکری و معنوی جهان امروز، باید ویژگی‌هایی چون حسن خلق، اراده عظیم، عزم جزم، هوشمندی، مدیریت و انسجام پیامبر (ص) به‌طور واضح و شفاف معرفی شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: شناخت عمیق شخصیت پیامبر اسلام (ص) و ترویج سیره ایشان، به‌ویژه در میان علما و روحانیون، امری ضروری است. این امر می‌تواند به تقویت همبستگی مسلمانان و پاسخ به چالش‌های روز جامعه جهانی کمک کند.

وی همچنین از علما و روحانیون خواست که خود را پیام‌آور سیره پیامبر اسلام (ص) بدانند و محافل علمی و دینی خود را به دعوت به حسن خلق، ارادت به پیامبر (ص) و تقویت انسجام اسلامی اختصاص دهند.

این همایش با هدف تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف شخصیت پیامبر اسلام (ص) و تأثیرات آن در ایجاد وحدت و مقاومت در دنیای امروز برگزار شد و حضار در آن به بررسی راه‌های عملی برای گسترش این آموزه‌ها در جوامع اسلامی پرداخته و به تبادل نظر پرداختند.