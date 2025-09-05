خدیجه نرگسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز در این جشن بزرگ مردمی با حضور ۱۲ خادم، فلافل را میان دو هزار زائر جشن امت احمد توزیع کردیم و لحظاتی پر از شور و شوق رقم خورد.

وی گفت: سومین سال حضور موکب مکتب المهدی در جشن امت احمد است و امیدواریم قست شود تا هر ساله خادم مردم در این مهمانی بزرگ باشیم.

وی افزود: هدف اصلی ما خدمت صادقانه و بی‌منت به مهمانان است و مردم قروه نان دادند با جان و دل از مهمانان میزبانی می‌کنند.

مسول غرفه مکتب المهدی عنوان کرد: هر پرس فلافل با دقت و تلاش خادمان آماده و توزیع شد تا رضایت مهمانان جلب شود.

نرگسی گفت: حضور پرشور مردم شور و شعف جشن را دوچندان کرده و انگیزه خادمان برای ادامه خدمت در این فضای معنوی افزایش می‌یابد.

حضور خادمان موکب مکتب المهدی مسجد حضرت ابوالفضل نشان داد که جشن امت احمد فرصتی برای تجلی محبت، همدلی و ارادت مردم به اهل‌بیت (ع) است و لبخند مهمانان، تلاش خادمان و شور و شعف جمعی، ارزش معنوی این مراسم را دوچندان می‌کند.