به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به ارزیابی دقیق دولت بر عملکرد شهرداران اظهار کرد: ۱۴ شاخص ارزیابی برای دولت و حوزه مدیریت شهری و روستایی تدوین شده و هر شاخص دارای فرد مسئول در استان‌ها است تا نظارت و پیگیری آن به‌صورت دقیق انجام شود.

وی با بیان اینکه ۱۴ شاخص ارزیابی در سه مرحله ارزیابی خواهند شد، گفت: سه ماهه اول، سه ماهه دوم و جمع‌بندی سالانه که نتایج آن با حضور وزیر و در پایان سال با رئیس جمهور منعکس خواهد شد. معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به شاخص‌های ویژه مدیریت شهری بیان کرد: در حوزه پسماند، شهر رشت یکی از ۱۸ شهری است که با ظرفیت ۹ هزار و ۷۰۰ تن پسماند و با همکاری کارخانه‌های سیمان، اقدامات منطقه‌ای برای مدیریت پسماند را دنبال می‌کند.

نصرتی از دریافت استاندارد ملی کمپوست خبر داد و افزود: با تصویب لایحه‌ای در دولت، میزان پسماند تولیدی توسط شهرداری‌ها می‌تواند از واردات مواد

مشابه جلوگیری کند که سالانه یک و نیم میلیون تن صرفه‌جویی ایجاد خواهد کرد. لذا این اقدام درآمد مناسبی برای شهرداری‌ها به همراه دارد و تهدیدهای روزمره حوزه پسماند به فرصت تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به امضای تفاهمنامه‌های امضا شده با بانک شهر و بانک توسعه تعاون گفت: تسهیلات ۶ تا هشت درصد برای پروژه‌های شهری و روستایی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار خواهد گرفت تا اجرای پروژه‌ها با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اقدامات حوزه ایمنی و کاهش تصادفات در شهرهای کشور تصریح کرد: گیلان جزو ۱۵ استان اول کشور است که ۷۵

درصد تصادفات منجر به فوت در آن رخ می‌دهد، از این رو تفاهمنامه‌ای برای شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منعقد شده‌است.

نصرتی با تشریح ۱۴ شاخص ارزیابی مدیریت شهری و روستایی افزود: دولت آمادگی دارد پروژه‌های تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی و نیروگاه‌های بادی، را به صورت کامل از مرحله طراحی تا تأمین مالی و اجرای پروژه پوشش دهد.

وی یکی از اهداف دولت را تأمین تجهیزات شهری دانست و بیان کرد: خرید ماشین‌آلات از جمله نردبان‌های آتش‌نشانی برای شهرهای مختلف در دستور کار قرار گرفته و پرداخت‌ها بر اساس جمعیت شهری تقسیم‌بندی شده و برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ماده هفت و برای شهرهای بین ۵۰ تا ۲۵۰ هزار نفر ماده ۴۲ پررنگ‌تر شده است تا کمک‌ها هدفمند و مؤثر باشد.

معاون عمرانی وزیر کشور همچنین به حمایت از حمل و نقل شهری اشاره کرد و گفت: ۸۵ درصد تأمین مالی پروژه تراموای رشت انجام شده و انتشار اوراق از طریق بانک شهر با ضمانت سازمان شهرداری‌ها صورت گرفته است.

نصرتی با تأکید بر ویژگی‌های منحصر به فرد استان گیلان در جمعیت شناور و گردشگری بیان کرد: مدیریت پسماند، حمل و نقل و توسعه پروژه‌های پایدار اولویت دولت در این استان است و تمامی حمایت‌ها با همکاری استانداری و شهرداری‌ها انجام خواهدشد.