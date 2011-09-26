داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عدم تخصصی اعتبارات لازم و کافی مهمترین دلایل کندی و رکود پروژه های عمرانی ایلام است.

وی بیان داشت: برخلاف وعده افزایش چند برابری بودجه عمرانی، اعتبارات عمرانی استان بسیار ناچیز است و همین اعتبار ناچیز هم به موقع اختصاص داده نمی شود.

وی اظهار کرد: مثلاً در بخش راه با آغاز فصل بارش انجام فعالیت با دشواری مواجه می شود.

قنبری تأکید کرد: بحث مدیریت و نظارت ضعیف بر پروژه ها نیز سومین عاملی است که بر کندی پیشرفت پروژه های عمرانی استان تأثیرگذار است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با لحاظ کردن افزایش دیگر هزینه‌ها در عمل شاهد هستیم که بخش عمده ای از نقدینگی صرف امور جاری شده و همین امر پروژه های عمرانی استان را با مشکل مواجه کرده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: مسئولان اعلام می‌کنند حدود 90 یا 100 مصوبه استانی اجرایی شده ولی ما چنین چیزی را در حوزه‌های انتخابیه ا‌مان نمی‌بینیم و بیشتر در حد آمارها و روی کاغذهایی است که مسئولان استانی اعلام می‌کنند.

داریوش قنبری اظهار کرد: تعدادی از مصوبات دولت در ایلام مصوباتی هستند که سطح آنها در حد هیئت دولت نیست و پیش از این شورای برنامه‌ریزی استانها تصویب می‌کرد همچون ساخت مدارس، ورزشگاه و... دسته دوم مصوباتی است که بیشتر جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی دارند، مثلا تصمیم گرفته می‌شود که اگر بخش خصوصی در این استان برای ساخت پالایشگاه یا فرودگاه سرمایه‌گذاری کند دولت 10‌درصد آن را تامین می‌کند.

وی بیان کرد: بخش سوم مصوباتی است که بار مالی دارند و بودجه آن هیچگاه تامین نمی‌شود همچون ساخت هشت کارخانه در ایلام که رئیس‌جمهوری وعده داده بود اما با گذشت بیش از چهار سال هنوز هیچ اقدامی برای آن نشده است.