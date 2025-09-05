  1. استانها
مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان زیر ۱۷ سال کشور در اردبیل آغاز شد

اردبیل- رئیس هیئت والیبال استان اردبیل از آغاز مسابقات والیبال قهرمانی دختران زیر ۱۷ سال کشور با حضور ۲۶ استان به مدت یک هفته در اردبیل خبرداد.

پیمان مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزارای مسابقات زیر ۱۷ سال دختران در اردبیل گفت: این مسابقات با حضور ۲۶ استان کشور در رده سنی زیر ۱۷ سال از بعد ازظهر جمعه ۱۴ شهریورماه بمدت یک هفته در سالن ورزشی شهید آسمانی و امام خمینی (ره) اردبیل برگزار خواهد شد.

وی افزود: براساس قرعه کشی که با حضور نمایندگان تیم‌ها و مسئولین فدراسیون انجام گرفته تیم‌های حاضر در ۶ گروه ۵ و ۴ تیمی با همدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به استعداد یابی در طول این مسابقات گفت: خانم لی دوهی سرمربی تیم ملی والیبال برای ارزیابی تیم‌ها و استعدادیابی از روز شنبه ۱۶ شهریورماه در اردبیل حضور خواهند یافت.

وی در پایان گفت: مراسم اختتامیه این مسابقات ۲۱ شهریورماه با اهدای جام قهرمانی به تیم برنده به پایان می‌رسد.

