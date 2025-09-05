حجتالاسلام برومند رازیانی، در حاشیه جشن بزرگ امت احمد در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جشن امسال، علاوه بر حضور گسترده مردم عزیز کردستان و گروههای فرهنگی از شهرهای مختلف استان، شاهد حضور کاروانهایی از ۱۵ استان کشور بودیم که جلوهای باشکوه از خدمت و همدلی را رقم زدند.
وی ادامه داد: امسال همچنین میزبان مهمانانی از کشورهای اسلامی همچون فلسطین، سوریه، افغانستان و بحرین بودیم که حضور آنان در کنار مردم کردستان، شکوه جشن امت احمد را دوچندان کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: این مشارکت نشان داد که جشن امت احمد تنها یک مراسم محلی نیست بلکه بستری برای نمایش همبستگی امت اسلامی است.
وی تصریح کرد: امید است با تلاش و همت جریانهای مردمی که طی سه سال گذشته در برگزاری این جشن نقشآفرین بودند، در سالهای آینده شاهد حضوری پرشورتر و گستردهتر از فعالان کشورهای اسلامی و کاروانهای مردمی سراسر ایران باشیم.
حجت الاسلام رازیانی گفت: جشن امت احمد تصویری کوچک اما زیبا از در کنار هم بودن و شادی مشترک امت اسلامی را به نمایش گذاشت و پیام آن به سراسر جهان اسلام مخابره شد.
