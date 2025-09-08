کلیبر و هوراند ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه را دارند

سید رضا صالحی امیری روز دوشنبه در سفر به کلیبر، ضمن بازدید از چند هتل و پروژه گردشگری، در گفتوگو با خبرنگار مهر توسعه زیرساختها را شرط اصلی شکوفایی صنعت گردشگری در این خطه دانست و اظهار داشت: جغرافیای کلیبر فراتر از آن چیزی است که در ذهنها نقش بسته است و امروز این توفیق را داشتیم مهمان مردم خونگرم این دیار باشیم. این منطقه علاوهبر جنگلها و آبشارهای طبیعی زیبا، دارای پیشینه تاریخی و تمدنی ارزشمندی است.
وی افزود: در بازدیدهای امروز که با حضور معاون استاندار، نماینده مردم کلیبر، فرماندار و مسئولان محلی انجام شد، چند هتل در درجات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. خوشبختانه یک هتل پنجستاره با استانداردهای لازم در حال ساخت است و یک هتل سهستاره نیز پیشرفت قابل توجهی دارد. در مجموع سرمایهگذاران بخش خصوصی استقبال خوبی از این منطقه داشتهاند.
وزیر میراث فرهنگی مهمترین اولویت توسعه گردشگری را تکمیل جادهها و دسترسیها عنوان کرد و گفت: اگر دسترسی، زیرساخت و معرفی ظرفیتها بهدرستی انجام شود، کلیبر و مناطق اطراف آن میتوانند به یکی از قطبهای گردشگری کشور تبدیل شوند. همین ظرفیت در هوراند نیز قابل مشاهده است.
وی در ادامه حامل پیام سلام رئیسجمهور به مردم آذربایجان شرقی شد و خاطرنشان کرد: مردم این استان همواره در برابر رژیم صهیونیستی و دشمنان ایستادگی کردهاند و شهدای بسیاری تقدیم کردهاند. تبریز و آذربایجان شرقی ثابت کردهاند که هیچگاه در برابر دشمنان سر تعظیم فرود نمیآورند.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به سیاستهای دولت در حمایت از گردشگری، اضافه کرد: اراده مدیریت استان و مجموعه دولت بر این است که ظرفیتهای گردشگری افزایش یابد و محدودیتی برای سرمایهگذاری در این عرصه وجود نداشته باشد. در کلیبر، خداآفرین و هوراند ظرفیتهای طبیعی بینظیری وجود دارد و تسهیلات لازم برای سرمایهگذاران در حال توزیع است.
وی در پایان با اشاره به برنامههای کلان دولت تصریح کرد: در سطح کشور ۲۷۰۰ پروژه با سرمایهگذاری ۱۳۴ هزار همت در دست اقدام است و تلاش داریم با سرعت این طرحها را به سرانجام برسانیم.
