برگزیدگان هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران، وحید آقاپور، آرش فلاحت‌پیشه و شیوا مکینیان به عنوان اعضای هیئت داوران این دوره از جشنواره برگزیدگان خود را به شرح زیر اعلام کردند:

برگزیدگان بخش خیابانی:

هیئت داوران در بخش موسیقی برگزیده‌ای نداشت و از توحید محمدنژاد و جعفر مختارپور برای موسیقی نمایش «بختیم دویون دوشوب» از ارومیه و رضا خاجوی برای نمایش «اورموگولوم» از مراغه با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی تقدیر کرد.

طراحی فضا:

در این بخش از فاطمه مهدی آبادی برای نمایش «داستان یک سنگ» از کرمانشاه و امیر امینی برای نمایش «آواز در باد ماسک‌پوش» از لاهیجان با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی تقدیر شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به فرامرز غلامیان از گروه نمایش «من درختم» اهدا شد.

بازیگری زن:

در این بخش با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی از هستی فریدنی بازیگر خردسال نمایش «من درختم» تقدیر شد.

رتبه سوم بازیگری زن با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی به انیس عبدالرسولی برای نمایش «کارا با ما» از تهران تقدیم شد.

رتبه دوم با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی به آرزو علیپور برای نمایش «آواز در باد ماسک‌پوش» از لاهیجان رسید.

رتبه اول بازیگری زن با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به ساغر تیز رو از آبادان تقدیم شد.

بازیگری مرد:

هیأت داوران با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی از یوسف سلیمانی برای بازی در نمایش «تولد یک» از شهرستان اهر تقدیر کرد.

رتبه سوم بازیگری مرد با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی به احمد شریفی برای نمایش «آواز در باد ماسک‌پوش» تقدیم کرد.

رتبه دوم بازیگری به همراه لوح سپاس و جایزه نقدی به حجت مقدم برای نمایش «اورموگولوم» از مراغه تقدیم شد.

رتبه اول با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به سعید ذبیحی برای نمایش «داستان سنگ» رسید.

کارگردانی:

هیأت داوران با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی از کیانوش احمدی برای نمایش «مردن به وقت بی آبی» از شهریار تقدیر کرد.

رتبه سوم کارگردانی با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی به سعید ذبیحی و احسان زین‌الدینی از گروه نمایش «داستان یک سنگ» از کرمانشاه رسید.

رتبه دوم، لوح سپاس و جایزه نقدی این بخش به امیر امینی برای نمایش «آواز در باد ماسک‌پوش» از لاهیجان اهدا شد.

رتبه اول، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به فرامرز غلامیان برای نمایش «من درختم» از آبادان تقدیم شد.

طرح و ایده:

رتبه سوم، لوح سپاس و جایزه نقدی این بخش به فرامرز غلامیان برای نمایش «من درختم» از آبادان رسید.

رتبه دوم، لوح سپاس و جایزه نقدی به آرزو علیپور برای نمایش «آواز در باد ماسک‌پوش» از لاهیجان اهدا شد.

رتبه اول، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به سعید ذبیحی برای نمایش «داستان یک سنگ» از کرمانشاه تقدیم شد.

هیأت داوران ۳ اثر «من درختم» به کارگردانی فرامرز غلامیان از آبادان، «داستان یک سنگ» به کارگردانی سعید ذبیحی و احسان زین‌الدینی از کرمانشاه و «آواز در باد ماسک‌پوش» به کارگردانی امیر امینی از لاهیجان را بدون اولویت برای معرفی از سوی دبیرخانه جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسباران به جشنواره‌های خیابانی معرفی کرد.

برگزیدگان بخش صحنه‌ای:

طراحی نور:

در این بخش به علت نوسان برق و بروز نقص فنی در تجهیزات برای حفظ عدالت برگزیده‌ای اعلام نشد.

هیأت داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از زحمات رضا پورشامی مسئول نور سالن قدردانی کرد.

طراحی پوستر:

دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی این بخش به رضا خدادادی برای نمایش «سور گُسی» از اندیمشک اهدا شد.

طراحی لباس:

دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی این بخش به مهدی کشمیری برای نمایش «مرگ در نمی‌زند» از بجنورد رسید.

طراحی صحنه:

هیأت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از محسن مسعودی‌فر برای نمایش «کودک‌کُش» از نیشابور تقدیر کرد.

دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی این بخش به سیدمحسن هاشمی برای نمایش «یار دبستانی» از تربت حیدریه تقدیم شد.

موسیقی:

هیأت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از مهدی حسنی آهنگساز نمایش «یار دبستانی» از تربت حیدریه تقدیر کرد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به معین اعتقادی برای نمایش «کودک‌کُش» از نیشابور اهدا کرد.

بازیگری زن:

رتبه سوم بازیگری زن، لوح تقدیر و جایزه نقدی به زهرا محمدی‌هور بازیگر نمایش «منیم حیاتیم» و آرزو رضاکرمی نمایش «بی‌بی مریم» از اصفهان تقدیم شد.

رتبه دوم بازیگری زن، لوح تقدیر و جایزه نقدی به حدیث فیروزه بازیگر نمایش «مرگ در نمی‌زند» و فرنوش ابوالفضلی بازیگر نمایش «کودک‌کُش» از نیشابور اهدا شد.

رتبه اول بازیگری زن، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به رویا زیرک‌قشقایی برای نمایش «بی‌بی مریم» از اصفهان رسید.

بازیگری مرد:

رتبه سوم، لوح تقدیر و جایزه نقدی به حسین منظمی برای نمایش «یار دبستانی» از نیشابور رسید.

رتبه دوم، لوح تقدیر و جایزه نقدی به سپهر یادگاری بازیگر نمایش «قول میدم دیگه چتربازی نکنم» از مراغه تقدیم شد.

رتبه اول، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به جاوید اسماعیلی برای نمایش «کرمِ زیر پوست» از تبریز تقدیم شد.

نمایشنامه‌نویسی:

رتبه سوم، لوح تقدیر و جایزه نقدی به مهدی ایروانی نویسنده نمایشنامه «بی بی مریم» از اصفهان تقدیم شد.

رتبه دوم، لوح تقدیر و جایزه نقدی به زهرا محمدی‌هور نویسنده نمایشنامه «منیم حیاتیم» از اردبیل اهدا شد.

رتبه اول، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به محسن مسعودی‌فر برای نمایشنامه «کودک کش» از نیشابور رسید.

کارگردانی:

رتبه سوم، لوح تقدیر و جایزه نقدی به مهدی کشمیری کارگردان نمایش «مرگ در نمی‌زند» اهدا شد.

رتبه دوم، لوح تقدیر و جایزه نقدی به محسن مسعودی‌فر برای نمایش «کودک‌کُش» از نیشابور اهدا شد.

رتبه اول، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مریم دوستی برای نمایش «بی‌بی مریم» از اصفهان تقدیم شد.

نمایش برگزیده:

هیأت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به اعضای گروه نمایش «‌کودک‌کُش» از نیشابور این اثر را به عنوان اثر برگزیده دوم معرفی کرد.

هیأت داوران با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به اعضای نمایش «بی‌بی مریم» از اصفهان این اثر را به عنوان اثر برگزیده اول معرفی کرد.