به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» اقدامات مهم و مؤثری برای اجرای طرح‌های صنعتی در این شهرستان در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: بیش از ۱۹۰ بازدید از طرح‌های صنعتی بالای پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد در این مدت انجام شده است.

رئیس اداره صمت دشتستان در تشریح صدور پروانه بهره برداری در این شهرستان بیان داشت: در یک سال گذشته ۶ فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری ۵۱۲ میلیارد ریال با اشتغال ۶۷ نفر صادر شده است.

وی از پیگیری وضعیت سوخت واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان خبر داد و گفت: در راستای افزایش سهمیه سوخت واحدهای تولیدی شهرستان جلسات زیادی برگزارشده تا مشکل سوخت این واحدها برطرف شود.

کشتکار با اشاره به تکمیل و راه‌اندازی واحدهای صنعتی عنوان کرد: فعال‌سازی بنگاه‌های صنعتی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌منظور حمایت ویژه از واحدهای تولیدی شهرستان از دیگر اولویت‌های مهم اداره صمت دشتستان است.

رئیس اداره صمت شهرستان دشتستان تصریح کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم نظیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی در شهرستان روند ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در سطح شهرستان رو به افزایش است.