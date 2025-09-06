افزایش ۲۷ درصدی صادرات از گمرک خسروی

رضا نیک‌روش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش محوری گمرک خسروی در تجارت خارجی استان اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری، ۳۷۱ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۱۱ دلار کالای صادراتی به وزن بیش از ۸۳۰ هزار تن از این مرز رسمی به کشور عراق صادر شده است.



وی افزود: آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که صادرات از گمرک خسروی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، از نظر ارزش ۱۳ درصد و از لحاظ وزن ۲۷ درصد رشد داشته است که بیانگر ظرفیت بالای این مرز در تسهیل روند تجارت خارجی و نقش‌آفرینی در رونق اقتصادی استان است.



نیک‌روش تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، سهم گمرک خسروی از مجموع صادرات کالا از مرزهای استان کرمانشاه به کشور عراق در پنج ماهه نخست سال جاری معادل ۳۰ درصد در ارزش و ۲۹ درصد در وزن بوده است. این آمار نشان‌دهنده جایگاه ویژه و راهبردی این گمرک در میان دیگر مرزهای رسمی استان است.



مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه، عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرک خسروی را کلینکر سیمان، سنگ‌آهن، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، میلگرد آجدار، سیمان سفید و کولر آبی عنوان کرد و گفت: تنوع اقلام صادراتی این مرز علاوه بر تأمین نیازهای بازار عراق، زمینه تقویت تولید داخلی و افزایش اشتغال در استان کرمانشاه را نیز فراهم آورده است.



وی با بیان اینکه گمرک خسروی به دلیل موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های مناسب یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادراتی کشور به عراق محسوب می‌شود، یادآور شد: تلاش‌ها برای ارتقای امکانات و افزایش ظرفیت این مرز همچنان ادامه دارد تا بتوانیم در ماه‌های آینده شاهد جهش بیشتری در روند صادرات باشیم.