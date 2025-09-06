آفرودسواری از ساحل دریا تا قلب جنگل های هیرکانی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نخستین راند تورینگ و سافاری مازندران با حضور ۲۳ خودرو و ۴۶ شرکت‌کننده در مسیری ۷۰ کیلومتری از ساحل محمودآباد تا جنگل‌های ایزدشهر برگزار شد؛ رویدادی که شور، هیجان و مسئولیت در دل طبیعت شمال را در هم آمیخت و چهره‌ای تازه از ورزش آفرود به نمایش گذاشت.

ساحل دریاسر محمودآباد حال و هوایی متفاوت دارد، خودروهای آفرود با بدنه‌های تنومند و لاستیک‌های قدرتمند، در کنار یکدیگر صف کشیده بودند، صدای روشن شدن موتورها و گفت‌وگوی پرهیجان شرکت‌کنندگان در هوای مرطوب ساحل به گوش می‌رسید و تماشاگران نیز با اشتیاق منتظر شروع رقابتی بودند که بیشتر به یک سفر ماجراجویانه شباهت داشت تا یک مسابقه سرعت.

رأس ساعت ۱۱، خودرو شماره ۱۱۱ مسیر را گشود و دیگر خودروها پشت سر آن به حرکت درآمدند، شن‌های نرم ساحل زیر چرخ‌ها فرو می‌رفت و امواج آرام خزر گویی بدرقه‌کننده کاروان بودند، این رقابت بر خلاف مسابقات سرعتی، بر دقت در زمان‌بندی، هماهنگی و پایبندی به قوانین استوار بود؛ سفری که هر توقف در آن فرصتی برای تنفس در دل طبیعت و تجربه‌ای تازه به شمار می‌رفت.

فلسفه متفاوت یک رقابت

غلامرضا شفیعی ورزی، دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران، در حاشیه مسابقه در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: فلسفه این راند تنها نمایش قدرت خودروها نیست و هدف اصلی آموزش بقا در طبیعت، رعایت قوانین و همزیستی مسئولانه با محیط زیست است.

وی افزود: در گذشته جامعه آفرودسواران با اتهام تخریب طبیعت مواجه بود، اما تجربه بحران‌ها نشان داد همین گروه نخستین کسانی هستند که به یاری مردم می‌شتابند.

وی ادامه داد: در زلزله کرمانشاه و سیل گلستان، خودروهای دو دیفرانسیل و رانندگانشان نقش پررنگی در امدادرسانی داشتند و امروز نگاه جامعه به آن‌ها تغییر کرده است.

روایت زنان پیشرو

حضور زنان در این راند رنگ تازه‌ای به رقابت بخشید، مبینا کاشفی، دختر ۲۱ ساله از عباس‌آباد، نخستین تجربه رانندگی خود را در تورینگ و سافاری ثبت کرد و در گفت وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: علاقه من با دیدن یک جیپ آغاز شد با آنکه توان خرید آن را نداشتم اما پس از مدتی پاترول خریدم و به جمع آفرودسواران پیوستم و برای من آفرود به معنای سفر به جهان‌های ناشناخته است.

وی افزود: هزینه‌ها سنگین است اما ارزشش را دارد در حال حاضر برنامه‌ام ارتقای خودرو و حضور در رقابت‌های کشوری و بزرگ‌ترین انگیزه‌ام خوشحالی مادرم بوده که همواره پشتیبان من بوده است.

ستاره پورملایی، ۳۲ ساله به عنوان نقشه‌خوان در این مسابقه حضور داشت وی می‌گوید: این رقابت سرعتی نیست، بلکه بر اساس محاسبه دقیق زمان انجام می‌شود و برای من حضور در مسیرهای ناشناخته جنگل معنایی فراتر از رقابت دارد و گاهی این سفرها حس نزدیکی به خدا را در دل انسان زنده می‌کند.

جوانان و دغدغه محیط زیست

چهره‌های جوان نیز در این مسابقه حضوری پررنگ داشتند، رایان جعفری، ۲۲ ساله و فعال حوزه فناوری اطلاعات، نخستین بار بود که در رقابت شرکت می‌کرد و می‌گوید: از کودکی جذب خودرو آفرود پدرم شدم و امروز این رقابت برایم یک هیجان سالم است که شور و انرژی زیادی به همراه دارد.

وی افزود: مسئولیت در برابر محیط زیست برای من اهمیت زیادی دارد و آفرود را دوست دارم اما علاقه اصلی من موتورسواری است زیرا با موتور می‌توانم جریان باد و طبیعت را مستقیم‌تر حس کنم.

مسیر این راند ترکیبی از جاده‌های ساحلی، شهری و جنگلی بود، درختان بلند هیرکانی همچون دیوار سبز در کنار خودروها صف کشیده بودند و توقف‌های کوتاه میان مسیر فرصتی برای استراحت، گرفتن عکس و تبادل تجربه میان شرکت‌کنندگان فراهم می‌کرد و فضای رقابت در طول مسیر بیشتر دوستانه و صمیمی بود تا رقابتی سخت.

پس از رسیدن خودروها به اکوپارک ایزدشهر، داوران نتایج نهایی را اعلام کردند. تیم شماره ۱۱۶ از رامسر با رانندگی رضا فتوکیان و نقشه‌خوانی کاووس رضایی مقام نخست را به دست آورد. تیم شماره ۱۱۳ با ترکیب مبینا کاشفی و ستاره پورملایی از عباس‌آباد به مقام دوم رسید. مقام سوم نیز به تیم شماره ۱۱۸ با رانندگی شاهین لطفی و نقشه‌خوانی سارا نعمتی از تنکابن اختصاص یافت.

سرپرست هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران از رقابت ۴۶ نفر در نخستین راند مسابقات تورینگ و سافاری استان خبر داد. زادمهر قلی‌زاده افزود: نخستین راند مسابقات تورینگ و سافاری استان به میزبانی ساحل دریاسر محمودآباد در حال برگزاری است و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مهم‌ترین قانون این مسیر ۷۰ کیلومتری است، به‌طوری که هیچیک از اتومبیل‌ها حق خروج از مسیر را ندارند.

قلی‌زاده از شرکت ۲۳ اتومبیل آفرود با ۴۶ شرکت‌کننده در قالب گروه‌های دو نفره راننده و نقشه‌خوان خبر داد و افزود: بانوان حضور فعال در هر دو بخش دارند. وی افزود: رویکرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی کشور و رئیس فدراسیون، محمدرضا پازندمهر، بر رفع موانع حضور زنان در مسابقات از جمله صدور گواهینامه موتورسیکلت متمرکز است و امید می‌رود شاهد حضور جدی‌تر بانوان در رقابت‌های ملی باشیم. قلی‌زاده درباره انگیزه برگزاری راند تورینگ و سافاری مازندران گفت: برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی کشور و استان سال‌ها است در جریان است، اما این رویداد نیازی به تغییر در اتومبیل ندارد و خودروها با ظاهر فابریک در مسابقه حضور دارند. وی تصریح کرد: فرهنگ‌سازی رانندگی ایمن و تخلیه هیجان در فضای مسابقه و خارج از محدوده شهری از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد است.

تورینگ و سافاری مازندران نشان داد که آفرود تنها یک رقابت پرهیجان نیست و این رویداد فرصتی بود برای تمرین همزیستی با طبیعت، تقویت روحیه کار تیمی و اثبات توانمندی زنان و جوانان در رشته‌ای ماجراجویانه.

نخستین راند تورینگ و سافاری مازندران سفری بود که فراتر از رقابت معنا یافت، پیمایش مسیر ۷۰ کیلومتری از ساحل تا جنگل برای شرکت‌کنندگان تجربه‌ای از کشف ناشناخته‌ها و لمس زیبایی‌های بکر شمال کشور بود.