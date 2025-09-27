  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

دومین راند آفرود قهرمانی کشور در بابلسر برگزار می شود

دومین راند از مسابقات آفرود قهرمانی کشور اواسط مهرماه سال جاری به میزبانی بابلسر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، بابلسر در میانه پاییز میزبان بزرگ‌ترین رقابت آفرود کشور خواهد بود؛ روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴، ساحل مازندران صحنه جدال بهترین رانندگان ایران در دومین راند آفرود قهرمانی کشور می‌شود.

دومین راند مسابقات آفرود قهرمانی کشور در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان مازندران و در پارکینگ ۹ شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد.

این رویداد ملی با حضور برترین ورزشکاران رشته آفرود و در فضای پرهیجان ساحلی برگزار می‌شود و فرصتی برای نمایش قدرت، مهارت و هیجان این رشته جذاب ورزشی به شمار می‌رود.

