دومین راند آفرود قهرمانی کشور در بابلسر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، بابلسر در میانه پاییز میزبان بزرگ‌ترین رقابت آفرود کشور خواهد بود؛ روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴، ساحل مازندران صحنه جدال بهترین رانندگان ایران در دومین راند آفرود قهرمانی کشور می‌شود.

این رویداد ملی با حضور برترین ورزشکاران رشته آفرود و در فضای پرهیجان ساحلی برگزار می‌شود و فرصتی برای نمایش قدرت، مهارت و هیجان این رشته جذاب ورزشی به شمار می‌رود.