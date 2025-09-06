  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۷

۳۹ مورد آتش سوزی در جنگل های ایلام ثبت شد

۳۹ مورد آتش سوزی در جنگل های ایلام ثبت شد

ایلام - مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: در سال جاری ۳۹ مورد آتش سوزی در جنگل های ایلام ثبت شده است.

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ۳۹ مورد آتش سوزی در سطح یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی رخ داده است.

وی بیان کرد: عرصه‌های جنگلی استان عمدتأ، صعب‌العبور و دارای دره‌ها و شیب‌های بسیار تند است، همکاری مردم فهیم استان نقش اساسی در حفاظت از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع دارد.

وی تصریح کرد: با استناد به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هر کس مبادرت به آتش سوزی عمدی در عرصه‌های طبیعی کند علاوه بر جزای نقدی به سه تا ۱۰ سال حبس نیز محکوم خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام افزود: با توجه به گرمای شدید هوا و وجود پوشش علفی خشک، رعایت موارد ایمنی در راستای پیشگیری از آتش سوزی از سوی همگان ضروری است.

کد خبر 6580799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها