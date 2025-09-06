۳۹ مورد آتش سوزی در جنگل های ایلام ثبت شد

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ۳۹ مورد آتش سوزی در سطح یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی رخ داده است.

وی بیان کرد: عرصه‌های جنگلی استان عمدتأ، صعب‌العبور و دارای دره‌ها و شیب‌های بسیار تند است، همکاری مردم فهیم استان نقش اساسی در حفاظت از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع دارد.

وی تصریح کرد: با استناد به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هر کس مبادرت به آتش سوزی عمدی در عرصه‌های طبیعی کند علاوه بر جزای نقدی به سه تا ۱۰ سال حبس نیز محکوم خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام افزود: با توجه به گرمای شدید هوا و وجود پوشش علفی خشک، رعایت موارد ایمنی در راستای پیشگیری از آتش سوزی از سوی همگان ضروری است.