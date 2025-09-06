  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۳

بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد

بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب ایذه از بازداشت فرد هتاک به اقوام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق دقیقیان اظهار کرد: این فرد در فضای مجازی با انتشار مطلب، اقدام به توهین به یکی از اقوام ایرانی و جریحه‌دار کردن احساسات مردم این شهرستان شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب ایذه افزود: برای این فرد در راستای ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین تشویش اذهان عمومی اعلام جرم و با همکاری مرجع قضائی شهرستان همجوار بازداشت و روانه زندان شد.

دقیقیان با بیان اینکه لطمه به وحدت اقوام، بازی در زمین دشمن است، تاکید کرد: در برخورد با افرادی که وحدت و امنیت را نشانه بگیرند، مماشات نمی‌کنیم.

کد خبر 6580828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها