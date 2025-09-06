به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی، در مراسم هفته وحدت اظهار کرد: همان‌گونه که وحدت میان مردم و مسئولان در سطح ملی، امنیت و اقتدار کشور را به همراه دارد، انسجام و هماهنگی میان مسئولان استان، نیز می‌تواند مسیر خدمت‌رسانی و توسعه را هموار کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از امور اجرایی با مسائل حقوقی و قانونی گره خورده است، افزود: مجلس از جایگاه نظارتی خود و دستگاه قضائی با رفع موانع حقوقی می‌توانند در امور اجرایی دولت را یاری کنند و قطعاً بدون این همکاری، پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای با مشکل مواجه می‌شود.

آسیابی، سرمایه‌گذاری را موتور محرک توسعه استان خواند و گفت: سرمایه‌گذاران برای ورود به هر استان، علاوه بر امکانات اجرایی، به میزان انسجام و هماهنگی مسئولان هم توجه می‌کنند هر چه اختلاف‌نظرها کمتر و وحدت نظر بیشتر باشد، سرمایه گذاران برای حضور و فعالیت در استان، بیشتر ترغیب می‌شوند.

وی ادامه داد: انسجام و وحدت بین مسئولان بخش‌های مختلف، امنیت سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند و به دنبال آن توسعه اقتصادی استان نیز سرعت می‌گیرد به همین دلیل باید اختلاف‌نظرهای موجود باید در فضایی کارشناسی و غیررسانه‌ای بررسی و حل‌وفصل شوند تا نگرانی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشود.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به نقش رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها و فضای مجازی می‌توانند با اطلاع‌رسانی درست، اعتماد عمومی و امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت کنند، بزرگ‌نمایی اختلافات و سیاه‌نمایی ها موجب فرار سرمایه‌گذاران می‌شود.

آسیابی، اظهار نظر بدون پشتوانه کارشناسی را آسیب‌زا خواند و اظهار کرد: اختلافات باید ابتدا در جلسات تخصصی بررسی شود تا در نهایت به یک نظر واحد برسیم. این روند علاوه بر کاهش سوءتفاهم‌ها، انسجام تصمیم‌گیری‌ها را افزایش می‌دهد.

آسیابی به نمونه‌هایی از پروژه‌های اقتصادی استان با انسجام و همراهی مسئولان بخش‌های مختلف پس از سال‌ها به مرحله اجرا رسید اشاره کرد و گفت: با تدابیر دستگاه قضائی و همکاری سایر دستگاه‌ها، گره‌های چندین ساله پروژه‌های کلان استان همچون منطقه آزاد اینچه‌برون، پتروشیمی گلستان، طرح گردشگری جزیره آشوراده، موج‌های آبی گنبدکاووس، بازارچه ساحلی بندرترکمن، بازارموزه هفت‌شهر گرگان و معادن ذغال سنگ استان گشوده شد و آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها امید تازه‌ای برای توسعه استان ایجاد کرده است.