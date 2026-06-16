کشف سلاح و مواد مخدر در مرکز ترک اعتیاد ایذه

به گزارش خبرنگار مهر، صادق دقیقیان ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر فعالیت یک مرکز غیرمجاز ترک اعتیاد و وقوع تخلفاتی در این مرکز، دستور قضایی برای بازرسی از محل صادر شد.

وی افزود: در جریان این بازرسی، یک قبضه سلاح کمری و مقداری مواد مخدر صنعتی کشف و ضبط شد.

دادستان ایذه ادامه داد: در این راستا متصدی مرکز غیرمجاز با قرار متناسب روانه زندان شد و محل فعالیت این مرکز نیز پلمپ شد.

دقیقیان گفت: همچنین در پی سرکشی‌های مستمر از مراکز درمان اعتیاد دارای مجوز، در یکی از این مراکز نیز ایرادهای قابل توجهی مشاهده شد که دستور پلمپ آن تا زمان رفع معایب صادر شد.

وی افزود: نظارت بر مراکز درمان اعتیاد از برنامه‌های مستمر این دادستانی است و این بازدیدها به صورت سرزده و متناوب انجام می‌شود.

دادستان ایذه بیان کرد: آسایش روانی و سلامت جسمانی شهروندان از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه با جدیت اقدام خواهد شد.