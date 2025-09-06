تلاش جهادگران نوجوان قمی در بازسازی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهری مسئول گروه جهادی فاطمیون قم صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: گروه جهادی فاطمیون که چهار سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده، اکنون با ۴۰ نیروی جوان شامل ۱۵ دختر و ۲۵ پسر دهه‌هشتادی و نودی، در حوزه‌های رنگ‌آمیزی، دیوارنویسی، پویانمایی و شاداب‌سازی مدارس فعالیت می‌کند.

وی افزود: این اقدامات علاوه بر ارتقای فضای آموزشی، زمینه رشد علمی و تربیتی دانش‌آموزان را نیز فراهم کرده است.

مسئول گروه جهادی فاطمیون با بیان اینکه در طول چهار سال گذشته بیش از ۸۰ مدرسه به دست این جهادگران رنگ‌آمیزی و بازآفرینی شده است، تصریح کرد: هدف اصلی برگزاری اردوهای جهادی، صرفاً زیباسازی فضاهای آموزشی نیست، بلکه آموزش و کادرسازی نیروهای جوان، مؤمن و انقلابی در اولویت قرار دارد تا در آینده به فرماندهان جهادی کشور تبدیل شوند.

طاهری با اشاره به حمایت سازمان بسیج سازندگی استان قم از فعالیت‌های این گروه گفت: فاطمیون اکنون تنها محدود به قم نیست و در برخی استان‌های دیگر نیز پایگاه‌های جهادی خود را فعال کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، آینده این گروه در قالب «قرارگاه جهادی دانش‌آموزی» تعریف شده است تا علاوه بر گسترش خدمت‌رسانی در سطح استان، آموزش‌های تخصصی و تربیت نیروهای مستعد در سراسر کشور محقق شود.

مسئول گروه جهادی فاطمیون قم در پایان تأکید کرد: انتخاب گمنامی به‌عنوان نشان افتخار، ویژگی مشترک تمام جهادگرانی است که با عشق به خدمت، آسمان را سقف و زمین را بستر امید می‌دانند؛ جوانانی که دل‌هایشان سرشار از انگیزه الهی است و خدمت به مردم را بالاترین افتخار خود می‌شمارند.