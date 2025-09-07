به گزارش خبرنگار مهر، ایران بزرگ، همانند فرشهای دستباف و رنگارنگ، زیبایی را در هماهنگی و نظم میجوید. همانطور که هر فرش ایرانی نیازمند طرحی دقیق و حدنگاریشده است تا رنگها و نقوش آن در کنار هم معنا پیدا کنند، سرزمین ایران نیز برای حفظ عدالت، امنیت و جلوگیری از تجاوز به حقوق عمومی و خصوصی، نیاز به نقشهای دقیق از اراضیاش دارد.
قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) گامی بلند در مسیر شفافسازی مالکیت و پیشگیری از فساد برداشتهاند؛ گامی که نهتنها زمین را، بلکه بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری کشور را سامان داده است.
حدنگار؛ نقشهای دقیق برای سندی معتبر
حدنگاری یا کاداستر نوعی نقشهبرداری ثبتی است که در آن مرز و حدود دقیق هر قطعه زمین با مختصات جغرافیایی مشخص میشود. نتیجه این فرآیند، صدور سند مالکیت دقیق و غیرقابل خدشه است؛ سندی که مبنای بسیاری از تصمیمگیریها، سرمایهگذاریها، و حل و فصل دعاوی ملکی قرار میگیرد.
اجرای این طرح به طور مستقیم مانع ساختوساز غیرمجاز بر روی اراضی زراعی، باغی، منابع ملی و طبیعی شده و بسیاری از اختلافات دیرینه کشاورزان بر سر مرز زمینها را پایان داده است.
با اجرای حدنگاری، پروندههای کلاهبرداری، جعل اسناد و خرید و فروشهای غیرقانونی زمین کاهش یافتهاند؛ این یعنی کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضائی و باز شدن فرصت برای رسیدگی بهتر و سریعتر به سایر دعاوی مردم.
تا امروز، ۹۹.۵ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی کشور حدنگاری شدهاند؛ یعنی از مجموع ۱۳۶ میلیون هکتار مساحت ایران، ۱۳۵ میلیون هکتار اکنون دارای نقشه و سند ثبتی معتبر هستند.
در حوزه اراضی زراعی و کشاورزی نیز، ۷۷ درصد از زمینها سند حدنگاریشده دریافت کردهاند و ۸۰ درصد از شهرکهای صنعتی کشور نیز دارای اسناد رسمی کاداستری شدهاند.
زیرساختی هوشمند برای نقشهبرداری دقیق
برای پشتیبانی دقیق از این طرح، ۲۴۴ ایستگاه سیگنال GNSS در سراسر کشور ایجاد شده است که امکان دریافت سیگنالهای ماهوارهای با دقت بالا را برای بیش از ۱۸ هزار کاربر از طریق سامانه شمیم فراهم میکند. این سامانه، بستر تهیه نقشههای دقیق و مطمئن برای کارشناسان و نقشهبرداران سراسر کشور است.
ایران با اجرای قانون حدنگار، گامی بزرگ در مسیر شفافسازی مالکیت، حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از فساد، و تحقق عدالت برداشته است. همانطور که یک فرش ایرانی با طرحی دقیق، جاودانه میشود، کشور نیز با هر نقشهبرداری، یک گره به گرههای عدالت و قانونمداری خود اضافه میکند.
نظر شما