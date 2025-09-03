  1. استانها
صدور پنج میلیون و ۷۰۰ هزار سند تک‌برگ در کشور

خرم‌آباد - رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور از صدور پنج میلیون و ۷۰۰ هزار سند تک‌برگ با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان لرستان با تقدیر از عملکرد استان لرستان در حوزه ثبتی، اظهار داشت: با تلاش شورای حفظ حقوق بیت‌المال و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، شاهد تحولات اساسی در اجرای طرح‌های ثبتی هستیم.

وی گفت: لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی حساس خود، نیازمند رسیدگی فوری به مسائل املاک و اراضی بود که با اجرای کامل طرح حدنگاری و رفع تداخل، گام بلندی در این راستا برداشته شده است.

رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای نهادینه‌سازی قانون الزام در سطح جامعه تأکید کرد و گفت: صدور اسناد مالکیت برای آثار تاریخی و مناطق طبیعی می‌تواند به حفظ بهتر این سرمایه‌های ملی کمک کند.

بابایی، افزود: شمار اسناد مشمول قانون الزام در کشور به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار سند رسیده است.

