به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان لرستان با تقدیر از عملکرد استان لرستان در حوزه ثبتی، اظهار داشت: با تلاش شورای حفظ حقوق بیتالمال و همکاری دستگاههای اجرایی استان، شاهد تحولات اساسی در اجرای طرحهای ثبتی هستیم.
وی گفت: لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی حساس خود، نیازمند رسیدگی فوری به مسائل املاک و اراضی بود که با اجرای کامل طرح حدنگاری و رفع تداخل، گام بلندی در این راستا برداشته شده است.
رئیس سازمان ثبتاسناد و املاک کشور همچنین بر ضرورت فرهنگسازی برای نهادینهسازی قانون الزام در سطح جامعه تأکید کرد و گفت: صدور اسناد مالکیت برای آثار تاریخی و مناطق طبیعی میتواند به حفظ بهتر این سرمایههای ملی کمک کند.
بابایی، افزود: شمار اسناد مشمول قانون الزام در کشور به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار سند رسیده است.
