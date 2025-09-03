به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی در تشریح اقدامات دادگستری لرستان در زمینه سنددار کردن اراضی ملی و اموال دولتی و با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی و لازم‌الاجرا شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳، اظهار داشت: از این تاریخ، برای املاکی که دارای سند مالکیت حدنگاری (تک‌برگ) سبزرنگ هستند، فقط معاملات رسمی معتبر شناخته می‌شود و هرگونه معامله عادی یا قولنامه‌ای نسبت به این املاک بدون ثبت رسمی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

وی تأکید کرد: در همین راستا تاکنون ۷۵ هزار و ۹۸۳ سند سبزرنگ در استان صادر شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه دو هزار و ۴۹۸ مشاور املاک دارای مجوز در استان وجود دارد که همگی آنها به سامانه سازمان ثبت متصل شده‌اند، تصریح کرد: استان لرستان اولین استان کشور است که توانسته ۱۰۰ درصد مشاوران املاک دارای مجوز خود را به سامانه‌های ثبت الکترونیکی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور متصل کند و بر همین این اساس تمامی معاملات ملکی در استان صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی و به شکل الکترونیکی ثبت می‌شود.

حجت‌الاسلام شهواری، افزود: تاکنون ۱۷ هزار و ۴۱۸ قرارداد یکسان در سامانه کاتب ثبت شده است.

وی با بیان اینکه سنددار کردن اراضی کشاورزی در استان در دستور کار قرار دارد، گفت: برای بیش از ۸۰ درصد کل اراضی کشاورزی معادل حدود ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سند حدنگاری صادر شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۴ که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب اسلامی نام‌گذاری شده است، گفت: به‌منظور حمایت از تولید برای ۱۳۱ واحد تولیدی استان نیز سند مالکیت رسمی صادر شده است.