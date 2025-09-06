آغاز همایش محوری و بین المللی هفته وحدت در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم محوری و بین المللی هفته وحدت صبح شنبه با عنوان «امت احمد» و شعار کلیدی «وحدت و مقاومت» با حضور مهمانان داخلی، کشوری و بین المللی از دقایقی قبل شروع شد.
ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان، سخنران بخش افتتاحیه این مراسم بود.
وحدت ضامن تمامیت و هویت مردم ایران است
حجت الاسلام والمسلمین تقی سیفایی در افتتاحیه این مراسم گفت: در آستانه هفته وحدت، نخبگان استان سیستان و بلوچستان با تشکیل کارگروهها و کمیتههای مختلف، به بررسی چالشها و مشکلات پیش روی وحدت در این منطقه پرداختهاند. آنها بر این باورند که هفته وحدت باید به عنوان نقطه عطفی برای تقویت وحدت و همبستگی میان اقوام و مذاهب مختلف مورد استفاده قرار گیرد و نه تنها به عنوان زمانی برای نمایش این مسئله.
وی خاطر نشان کرد: نخبگان استان بر اهمیت ایجاد و تقویت همبستگی تأکید کرده و اشاره کردند که وحدت نه تنها یک گزینه، بلکه ضامن تمامیت و هویت این مردم است. آنان اذعان دارند که اگر وحدتی وجود داشته باشد، پیشرفت و پیروزی نیز میسر است و در غیر این صورت، تفرقه و مشکلات بیشتر میشود.
ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان گفت: با حمایت و تلاشهای نخبگان در کمیتههای مختلف شامل علما، روحانیون، دانشگاهیان، جوانان، و اصحاب هنر و رسانه، تلاشهای مثبتی برای تقویت وحدت و همبستگی در استان در حال انجام است. این نخبگان قصد دارند با ایجاد شبکههای مؤثر و فکر شده، به تحکیم بنیادهای وحدت در این منطقه بپردازند.
