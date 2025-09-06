سیستان و بلوچستان؛ میزبان «امت احمد» در همایش محوری وحدت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همزمان با شروع هفته وحدت و همزمان با سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی (صلی‌الله علیه و آله و سلم)، شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، به عنوان پایتخت وحدت اسلامی میزبان همایش باشکوه وحدت شد. این همایش دو روزه با هدف تقویت روحیه وحدت و انسجام میان مسلمانان، به ویژه میان برادران شیعه و سنی، امروز با حضور اقشار مختلف و متنوعی از سرزمین‌های اسلامی آغاز به کار کرد.

در این گردهمایی معنوی، علما، نخبگان حوزوی، اندیشمندان، اساتید دانشگاهی، جوانان، دانشجویان، هنرمندان، اصحاب رسانه و بانوان فرهیخته حضور دارند. شرکت‌کنندگان در کارگروه‌های تخصصی، حول محور وحدت اسلامی به تبادل نظر می‌پردازند.

همچنین فردا (یکشنبه ۱۶ شهریور) در مراسم اختتامیه، مهمانانی از سرزمین‌های اسلامی حضور خواهند یافت و خروجی کارگروه‌ها ارائه خواهد شد.

این همایش فرصتی ارزشمند برای تقویت روابط میان مسلمانان و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقا وحدت اسلامی و بازتاب آن بین اقشار مختلف مردم است.

پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه حاصل وحدت عملی بود

استاد حوزه علمیه اهل سنت شهر زاهدان در حاشیه همایش وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر اسلام گفت: نمونه بارز وحدت عملی شیعه و سنی مردم ایران، اتحاد و انسجام در برابر دشمن صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه با رژیم اسرائیل است که در نتیجه آن پیروزی جهان اسلام و ملت ایران رقم خورد.

مولوی عبدالواحد کرد بیان کرد: جبهه کفر برای زمین گیر کردن و نابودی اسلام با یکدیگر متحد و منسجم شده‌اند و مسلمانان نیز باید برای مقابله با آنها متحد باشند. جنگ ۱۲ روزه درس بزرگی به همه ما داد؛ درس وحدت و انسجام به عنوان تنها راه پیروزی و مقابله با دشمن.

وی تصریح کرد: برگزاری این چنین برنامه‌ها لازم و ضروری است و به تقویت وحدت مسلمانان از جوانان گرفته تا علما، کمک زیادی می‌کند.

مولوی کرد ابراز داشت: پیامبر اسلام باید الگوی وحدت مسلمانان باشد زیرا ایشان به ما درس وحدت را در زمان‌های مختلف حیات شأن آموخته‌اند و از ایشان روایات زیادی در این خصوص وجود دارد.

ضرورت گفتمان سازی وحدت توسط نخبگان و افراد تأثیرگذار در استان

حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی سیفایی مدیر نهاد نمایندگی در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص نقش مهم نخبگان برای گفتمان سازی وحدت اسلامی در بین مردم جامعه سخن گفت.

حوادث تروریستی استان با هدف خدشه دار شدن وحدت مردم اتفاق می‌افتد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان سیستان و بلوچستان به عنوان پایتخت وحدت اسلامی، مفتخر به میزبانی همایش بزرگ وحدت است.

مصطفی سالاری اظهار داشت: وحدت ضرورت جهان اسلام و به خصوص ایران اسلامی است و باید در همایش‌های این چنینی پیام وحدت به خوبی به مردم منتقل شود.

وی خاطرنشان کرد: وحدت عملی بین اقشار مختلف مردم در استان سیستان و بلوچستان به خوبی مشاهده می‌شود.

سالاری گفت: گاهی در استان سیستان و بلوچستان اتفاقات تروریستی با هدف خدشه‌دار کردن وحدت شیعه و سنی، توسط مزدوران بیگانه و صهیونیست اتفاق می‌افتد که ضرورت آگاه سازی مردم در خصوص وحدت را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی در پایان اذعان داشت: برقراری امنیت و آرامش یکی از ابتدایی‌ترین نتایج وحدت بین اقشار و اقوام مختلف مردم است.