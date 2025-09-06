جابجایی بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جابجایی ۲ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۷۱۸ تن کالا از استان سیستان و بلوچستان گفت: این میزان جابجایی از طریق ۱۵۶ هزار و ۹۷۷ سفر باری انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد ۳۱ درصدی در تعداد سفرها و ۲۳ درصدی در تناژ کالا است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: یک میلیون و ۹۵۰ هزار و ۹۳۴ تن به‌صورت درون‌استانی و ۳۵۰ هزار و ۷۸۴ تن به‌صورت برون‌استانی حمل شده است که این آمارها نشان دهنده افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل جاده‌ای و جایگاه مهم سیستان و بلوچستان در شبکه لجستیکی کشور است.

وی تصریح کرد: ۸۶ شرکت حمل‌ونقل کالا، بیش از ۱۱ هزار راننده و ناوگان باری در حوزه تحت پوشش این اداره کل مشغول فعالیت هستند.

باقری ابراز داشت: شهروندان و رانندگان می‌توانند در صورت مشاهده، گزارش تخلفات را از طریق سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی ثبت کنند.