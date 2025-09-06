  1. بین الملل
ادای احترام سید عمار حکیم به مقام امام خمینی؛ ایران سنگر جهان اسلام

رئیس جریان حکمت ملی عراق در بدو ورود به تهران و آغاز سفر رسمی خود به ایران با حضور در مرقد امام خمینی(ره) به مقام شامخ بنیانگذار انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق، شامگاه روز جمعه ۱۴ شهریور در بدو ورود به تهران و آغاز سفر رسمی خود به ایران، با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) و قرائت فاتحه، به مقام شامخ بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ادای احترام کرد. وی همچنین با سید حسن خمینی تولیت حرم امام خمینی (ره) دیدار و گفت‌وگو کرد.

حکیم نخستین مقام عراقی است که پس از جنگ ۱۲ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران سفر می‌کند و رایزنی درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه و همکاری در راستای تحقق ثبات و امنیت منطقه را در دستور کار دارد.

بر اساس این گزارش در این دیدار، حکیم به همدلی و همراهی عموم مسلمانان شیعه و سنی با جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: مسلمانان به دلیل تنفر از رژیم صهیونیستی با کشوری که از خود در مقابل این رژیم دفاع و با آن مبارزه کند، حمایت می‌کنند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه ایران به سرعت از شوک حمله رژیم صهیونیستی خارج شد، به ضربه اساسی به پدافند این رژیم و غافلگیری آن از قدرت موشک‌های ایرانی اشاره و تصریح کرد: آن‌ها هم اکنون با شکست در این حوزه‌ها به دنبال آشوب در ایران هستند.

وی در پایان، ایران را سنگر خط مقدم جهان اسلام دانست و گفت: کشورهای منطقه امروز احساس کرده‌اند که اگر ایران در نبرد با رژیم صهیونیستی تضعیف شود، همه منطقه ضرر خواهد کرد.

