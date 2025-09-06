عمار حکیم: ایران خط مقدم جهان اسلام در برابر رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق، شامگاه جمعه به منظور دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران شد و در بدو ورود با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد و سپس با حجت الاسلام سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) دیدار کرد.

در این دیدار، حکیم به همدلی و همراهی عموم مسلمانان شیعه و سنی با جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: مسلمانان به دلیل تنفر از رژیم صهیونیستی از کشوری که از خود در مقابل این رژیم دفاع و با آن مبارزه کند، حمایت می‌کنند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه ایران به سرعت از شوک حمله رژیم صهیونیستی خارج شد، به ضربه اساسی به پدافند این رژیم و غافلگیری آن از قدرت موشک‌های ایرانی اشاره و تصریح کرد: آنان هم‌اکنون با شکست در این حوزه‌ها به دنبال آشوب در ایران هستند.

سید عمار حکیم در پایان، ایران را سنگر خط مقدم جهان اسلام دانست و گفت: کشورهای منطقه امروز احساس کرده‌اند که اگر ایران در نبرد با رژیم صهیونیستی تضعیف شود، همه منطقه ضرر خواهد کرد.