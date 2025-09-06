فرزاد شریفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رشتهکوه کبیرکوه به طول ۱۷۵ کیلومتر، یکی از طولانیترین رشتهکوههای زاگرس و در دل استان ایلام قرار گرفته است.
وی بیان کرد: در اواخر دوره زمینشناسی، در ضلع شرقی این کوه و در یال شمالی آن، زمینلغزشی عظیم بهطول حدود ۱۵ کیلومتر و ضخامت ۳۰۰ متر رخ داد که بر اثر زلزله و عواملی نظیر شیب تند دامنه، سستی لایههای زیرین و توپوگرافی منطقه ایجاد شد.
وی افزود: این زمینلغزش باعث مسدودشدن مسیر رودخانههای سیمره و کشکان و شکلگیری سد طبیعی و دریاچه تاریخی سیمره شد که عمق آن در برخی نقاط به ۲۰۰ متر میرسید و تا روستای تلخاب امتداد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی ایلام ادامه داد: زمینلغزش بزرگ سیمره با وسعت حدود ۱۵۵ کیلومتر مربع و شماره ثبت ملی ۲۴۰، اکنون بزرگترین ژئوپارک طبیعی کشور محسوب میشود و پرونده ثبت جهانی آن برای ارسال به یونسکو در حال تکمیل است.
شریفی با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد این پدیده بیان کرد: تنوع زیستی، ایجاد ۱۱ تالاب در خاک لرستان، جلوههای کمنظیر سنگ و رسوبات، و موقعیت آن در زاگرس چینخورده در حدفاصل استانهای ایلام، لرستان و خوزستان، این منطقه را به یک سایت ممتاز ژئوتوریسم و منبع ارزشمند مطالعات علمی برای دانشآموزان، دانشجویان و پژوهشگران تبدیل کرده است.
به گفته وی، این منطقه بکر و دیدنی علاوه بر اهمیت علمی و آموزشی، ظرفیت جذب گردشگران داخلی و خارجی علاقهمند به زمینشناسی و طبیعت را نیز دارد.
