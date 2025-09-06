۷۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه برج هنر ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر شنبه در حاشیه بازگشایی کتابخانه پروین اعتصامی شهر ایلام، ضمن تبریک روز جهانی کتابخوانی و میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق، با بیان اینکه مسائل فرهنگی اهمیت ویژهای دارند و ورود به این مقوله نیازمند کار دقیق و علمی است، اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی ریشهی اندیشهورزی هستند و یک جامعه کتابخوان به طور طبیعی در مسیر توسعه اقتصادی قرار میگیرد.
استاندار ایلام گفت: اگر بتوانیم به جوانان و کودکان به ویژه در دنیای گسترده و نامتناهی امروز که فضای مجازی و رسانهها در حال گسترش هستند، انس با کتاب را بیاموزیم، کشور و جامعه ما و به تبع استان در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بنابراین لازم است به مسائل فرهنگی به صورت اساسی و علمی بپردازیم، چراکه راهی جز این برای رشد و پیشرفت وجود ندارد.
استاندار ایلام با اشاره به یک سوال در جوامع در حال توسعه با عنوان اینکه آیا اقتصاد در اولویت قرار دارد یا فرهنگ، گفت: به طور قاطع میتوان گفت که اقتصاد و توسعه در هر جامعهای بدون تقویت زیرساختهای فرهنگی آن جامعه، رشد نخواهد کرد و تنها زمانی میتوانیم رشد و توسعه را رقم بزنیم که مسائل فرهنگی مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه محدودیتهای مالی در حوزه فرهنگ نباید ما را از پیشبرد برنامهها باز دارد، گفت: در این راستا از تمام ظرفیتها بهرهبرداری خواهیم کرد.
کرمی از مدیرکل کتابخانههای عمومی استان خواست تا مطالعه علوم پایه مانند ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست را تقویت کرده چرا که هنر و توسعه به شدت تحت تأثیر این علوم قرار دارد و کشورهای پیشرفته در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند.
وی ادامه داد: همچنین باید به کتابخوانی و توسعه هنر برای کودک و نوجوان اهمیت بسیار بیشتری بدهیم تا بتوانیم زمینههای فرهنگی را گسترش دهیم.
استاندار ایلام در ادامه با اشاره به پروژه برج هنر به عنوان یکی از دغدغههای اصلی استان، گفت: پیگیریهای جدی برای این پروژه انجام شده است و در توزیع اعتبارات سال گذشته، به حدود ۴ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شد در حالی که هزینه کلی آن حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: با وجود این محدودیتها، امسال این پروژه به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفته و اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی برای آن تخصیص داده شده است.
استاندار ایلام با بیان اینکه هرچند نمیتوانیم به طور قطع بگوییم که این ۷۰ میلیارد به تنهایی میتواند کافی باشد، افزود: اما در تلاشیم که با پیگیریهای مستمر، این اعتبار را دو برابر کنیم تا از سایر منابع نیز کمک کنیم و به ۱۴۰ میلیارد تومان برسانیم. این کار به ما اجازه میدهد تا فضاهای خوبی را ایجاد کنیم و به توسعه فرهنگی استان کمک کنیم.
