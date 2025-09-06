مانور بازگشایی مدارس در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مانور بازگشایی مدارس در استان گلستان با هدف تضمین آمادگی کامل مدارس برای استقبال از سال تحصیلی جدید با شعار «مهری آرام و تحولی» برای دانش‌آموزان، به اجرا درآمده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در حاشیه آغاز این مانور، بر اهمیت «پیش به سوی مهری آرام و تحولی» به عنوان شعار اصلی این دوره تأکید کرد و گفت: هدف ما از این طرح، ایجاد محیطی امن، بانشاط و متناسب با شأن دانش‌آموزان استان است.

قدرت‌اله نظری افزود: این مانور به‌منظور سنجش آمادگی مدارس استان برای سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود. هدف اصلی ما این است که شرایطی فراهم کنیم که دانش‌آموزان گلستانی در فضایی سالم و با انگیزه به تحصیل بپردازند.

وی ادامه داد: برای اجرای هرچه بهتر این طرح، ناظرین استانی به شهرستان‌های مختلف اعزام شده‌اند. این ناظرین وظیفه دارند تا روند اجرای پروژه مهر را ارزیابی کرده و بر میزان آمادگی مدارس در ابعاد مختلف نظارت کنند. این ارزیابی‌ها شامل بررسی وضعیت فضاهای آموزشی، تجهیزات، نیروی انسانی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای تضمین سلامت دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: با شروع این مانور، آموزش و پرورش استان گلستان گامی بلند در جهت آماده‌سازی هرچه بهتر مدارس و ایجاد شرایطی ایده‌آل برای شروع سال تحصیلی جدید برداشته است، تا دانش‌آموزان در فضایی آرام و انگیزشی به مسیر تحصیلی خود ادامه دهند.