به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس گزارش اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، مجموع ارزش فروش داخلی و صادراتی شرکت‌های تولیدی عضو بورس و فرابورس در مرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۵۵۱ همت رسید. این رقم در تیرماه امسال ۴۹۸ همت و در مرداد سال گذشته حدود ۳۷۰ همت بوده است؛ به این ترتیب، فروش شرکت‌ها در مرداد نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است.

عملکرد مثبت مردادماه باعث شد ارزش سالانه فروش (داخلی و صادراتی) این شرکت‌ها به بیش از ۵,۳۹۹ همت برسد که نسبت به ماه قبل ۳ درصد و نسبت به مرداد سال گذشته ۲۹ درصد افزایش یافته است.

فروش داخلی سالانه نیز با ۳ درصد رشد ماهانه و ۲۸ درصد رشد سالانه، به بیش از ۴,۶۸۹ همت افزایش یافت.

فروش صادراتی سالانه با رشد ۴ درصدی نسبت به تیر امسال و ۳۴ درصدی نسبت به سال گذشته، از مرز ۷۱۰ همت گذشت.

در بخش دلاری، ارزش صادرات ماهانه از ۹۳۵ میلیون دلار در تیر به ۱.۰۸۲ میلیارد دلار در مرداد افزایش یافت که رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. این روند موجب شد ارزش صادرات سالانه دلاری نیز از ۹.۹۵۳ میلیارد دلار در پایان تیر به ۱۰.۲۵۵ میلیارد دلار در پایان مرداد برسد (رشد ۳ درصدی).

صادرات سالانه این شرکت‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳ میلیارد دلار بود، اما تا دی‌ماه همان سال، با افتی نگران‌کننده به حدود ۹ میلیارد دلار سقوط کرد. این روند کاهشی از بهمن ۱۴۰۳ متوقف و معکوس شد، به‌طوری که در مرداد ۱۴۰۴ فروش صادراتی سالانه از مرز ۱۰ میلیارد دلار هم عبور کرد.