رشد ۷۲ درصدی درآمد فروش ۳ ماهه ناشران بورسی

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌های مدیریت پژوهش سازمان بورس نشان می‌دهد در خرداد ۱۴۰۵ مجموع فروش داخلی شرکت‌های تولیدی فعال در بازار سرمایه ۹۱۸ و فروش صادراتی ۵۷ همت بوده است.

این عملکرد نسبت به ماه گذشته حاکی از ۵ درصد رشد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان‌دهنده ۹۳.۳ درصد رشد، در مجموع ارزش فروش داخلی و صادراتی ۴۲۰ شرکت‌ عضو بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است.

در نتیجه این عملکرد، ارزش فروش شرکت‌ها در ۳ ماه نخست امسال با ۷۲ درصد رشد از ۱,۴۵۳ همت در سال گذشته به ۲,۴۹۶ همت در سال جاری افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: در ۳ ماه نخست سال قبل، فروش داخلی شرکت‌ها ۱,۲۷۷ همت بود که با ۷۸ درصد رشد به ۲,۲۷۴ همت در بهار امسال افزایش یافته است.

رقم فروش صادراتی شرکت‌ها نیز در بهار پارسال ۱۷۶ همت بود که با ۲۷ درصد رشد به ۲۲۳ همت در بهار امسال افزایش یافته است.

عملکرد شرکت‌ها در افزایش درآمد فروش موجب شده ۵,۲۴۱ همت ارزش فروش ۳ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ با ۶۴.۵ رشد به ۸,۶۲۱ همت در ۳ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ افزایش یابد.

بررسی عملکرد ۳ ماه نخست امسال نشان می‌دهد در فروش داخلی، صنایع پالایشی، فلزات اساسی و خودروسازی و در فروش صادراتی، صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی و پالایشی در جایگاه اول تا سوم جدول صنایع بورس قرار گرفته‌اند.

جهش عملکرد مقایسه‌ای در درآمد فروش صنایع پالایشی و فلزات اساسی هم در فروش داخلی (۱۰۵ درصد رشد) و هم در فروش صادراتی (۱۵۸ درصد رشد) قابل توجه بوده است.