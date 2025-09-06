به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا امروز شنبه در سخنانی در واکنش به تغییر نام وزارت دفاع این کشور به وزارت جنگ توسط ترامپ گفت که آمریکا خطی مشی تهاجمی‌تر در جنگ افروزی‌های خود دنبال خواهد کرد.

وی در سخنان جنگ طلبانه خود در کاخ سفید حین امضای این دستور توسط ترامپ گفت: بنا به دستور رئیس جمهور آمریکا وزارت جنگ با قدرت خواهد جنگید، البته نه در جنگ‌های بی پایان بلکه ما برای پیروزی می‌جنگیم. ما به سیاست تهاجمی روی می‌آوریم تا فقط دفاع نکرده باشیم.

هگست اضافه کرد: وزارت جنگ از بالاترین حد از قدرت کشتار و نه مشروعیت سست، استفاده خواهد کرد و به دنبال تأثیرگذاری خشونت و نه اقدامات درست سیاسی، خواهد بود.

لازم به ذکر است، پولیتیکو به نقل از مسئولان دفاعی کنونی و سابق آمریکا گزارش داد که مسئولان پنتاگون از اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در خصوص تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ خشمگین هستند.

در این گزارش آمده است، این اقدام ممکن است میلیاردها دلار هزینه برای تغییر ساختاری به دنبال داشته باشد که هرگز در حل و فصل چالش‌های مبرم نقشی نخواهد داشت.

در این گزارش تاکید شده است، این تصمیم هیچ تأثیر قابل توجهی بر حساب و کتاب‌های روسیه یا چین نخواهد گذاشت. دشمنان ما از این اقدام برای به ارائه چهره جنگ طلبانه از ما استفاده خواهند کرد.