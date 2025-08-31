چگونه بوی بد دهان را از بین ببریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وبدا، آزیتا صادق زاده متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت، با اشاره به اهمیت شناخت علتهای بدی بدن دهان، گفت: با شناسایی دقیق دلایل بوی بد دهان و ارائه راهکارهای درمانی مناسب، میتوان سلامت دهان و دندان را بهبود بخشید.
وی افزود: مطالعات نشان میدهد حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد افراد در جوامع مختلف از هالیتوزیس یا بوی بد دهان رنج میبرند؛ این مشکل در افراد سیگاری، کسانی که بهداشت دهان و دندان را رعایت نمیکنند و مبتلایان به بیماریهای لثه شایعتر است.
صادق زاده ادامه داد: دلایل بوی بد دهان میتواند دهانی یا غیر دهانی باشد، علتهای دهانی شامل پوسیدگی دندانها، بیماریهای لثه، تجمع پلاک و جرم و همچنین خشکی دهان است.
وی، علتهای غیر دهانی را عفونتهای تنفسی، بیماریهای گوارشی، دیابت، نارسایی کلیوی و کبدی و مصرف برخی داروها عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، سبک زندگی مانند مصرف دخانیات و رژیم غذایی حاوی سیر و پیاز نیز میتواند عامل بوی بد دهان باشد.
این متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت، افزود: برای پیشگیری از هالیتوزیس، مسواک زدن حداقل دو بار در روز، استفاده روزانه از نخ دندان، تمیز کردن زبان، نوشیدن آب کافی، پرهیز از دخانیات و مراجعه منظم به دندانپزشک ضروری است.
صادق زاده به درمان بوی بد دهان اشاره کرد و گفت: درمان بوی بد دهان شامل رفع پوسیدگیهای دندان و بیماریهای لثه، جرمگیری دندان، استفاده از دهانشویههای ضدعفونیکننده و درمان علتهای غیر دهانی توسط پزشک متخصص است.
به گفته وی، هالیتوزیس در بیشتر موارد قابل پیشگیری و درمان است و آموزش بیماران نقش کلیدی در کاهش بوی بد دهان و ارتقا سلامت دهان دارد.
