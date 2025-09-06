خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هر سال با رسیدن ماه مهر، کتاب‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های لوازم‌التحریر به پاتوق پرهیاهوی والدین و دانش‌آموزان بدل می‌شود. بوی دفتر نو، نوشت‌افزار رنگارنگ و شلوغی بازار، تصویری دلنشین از آغاز دوباره یادگیری است. اما امسال، در پس این تصویر خاطره‌انگیز، واقعیتی تلخ نهفته است: افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها که اقلام ساده‌ای چون دفتر مشق و مداد رنگی را برای برخی خانواده‌ها به کالایی لوکس بدل کرده است.

در بازار این روزها، قفسه‌ها پر از کالاهای متنوع خارجی با بسته‌بندی‌های جذاب و قیمت‌های گزاف است. والدین، همراه فرزندان مشتاق‌شان، میان انتخاب‌های گران‌قیمت و بودجه محدود، بارها مردد می‌شوند. برای بسیاری، خرید یک بسته مداد رنگی یا کیف مدرسه با طرح دلخواه، به حساب‌وکتاب جدی و حذف اقلام دیگر از سبد خرید خانواده منتهی می‌شود.

ضرورت بازگشت به تولید داخل و نظارت کارآمد

کارشناسان حوزه بازار و اقتصاد خانواده معتقدند که افزایش وابستگی به محصولات وارداتی در حوزه لوازم‌التحریر، نه تنها قیمت‌ها را بالا برده بلکه ظرفیت‌های تولید داخلی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

آن‌ها بر این باورند که با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نظارت دقیق بر شبکه توزیع و مقابله با سودجویی برخی فروشندگان، هم می‌توان فشار بر خانواده‌ها را کمتر کرد و هم بازار را از بی‌ثباتی نجات داد.

مهر، یادآور همبستگی و همیاری

در کنار مشکلات، نباید از جلوه‌های زیبای این روزها غافل شد. ابتکار برخی مدارس و مؤسسات خیریه برای ایجاد «بازارچه مهر» و جمع‌آوری لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار، نمادی از همدلی اجتماعی است که می‌تواند بار روانی و مالی خانواده‌های در تنگنا را کاهش دهد.

از نگاه بسیاری، مهر تنها فصل مدرسه نیست، بلکه زمان یادآوری مسئولیت‌های اجتماعی و همراهی در مسیر رشد نسل آینده است.

طرح ویژه بازرسی از بازار لوازم‌التحریر و پوشاک دانش‌آموزی در آستانه مهر

در روزهایی که بوی مهر و بازگشایی مدارس در خیابان‌های همدان پیچیده و خانواده‌ها در تکاپوی خرید لوازم مدرسه هستند، نظارت بر بازار بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

مرتضی بیدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح ویژه بازرسی از بازار لوازم‌التحریر کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای لوازم‌التحریر، کیف و کفش و پوشاک دانش‌آموزی در آستانه بازگشایی مدارس، بازرسان صمت استان با حضور میدانی در بازار، روند قیمت‌گذاری و کیفیت کالاهای عرضه‌شده را به‌طور ویژه رصد می‌کنند.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به مأموریت این طرح افزود: حفظ آرامش بازار، جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی و عرضه کالای بی‌کیفیت، و حمایت کامل از حقوق مصرف‌کنندگان، از مهم‌ترین اولویت‌های ما در این روزهاست. در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی و سریع انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در تمامی شهرستان‌های استان همدان اجرا می‌شود و از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

بازار لوازم‌التحریر و دغدغه‌های مادر دوقلوها در آستانه مهر

الهام نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دغدغه‌های در خرید لوازم‌التحریر اظهار کرد: تقریباً همه قفسه‌ها از کالاهای وارداتی پر شده و بیشترشان طرح شخصیت‌های کارتونی خارجی دارند که بچه‌ها را به خود جذب می‌کنند. وقتی فرزندانم مدام یک کیف یا دفتر با تصویر قهرمان‌های انیمیشن‌های خارجی را انتخاب می‌کنند، قطعاً کار برای من به‌عنوان والد سخت می‌شود.

این مادر همدانی با لحنی همراه با افسوس ادامه می‌دهد: واقعیت این است که کالای ایرانی در این بازار قدرت رقابت کمی دارد؛ نه طرح و رنگش به چشم می‌آید و نه کیفیتش به‌اندازه‌ای است که بتواند با این محصولات خارجی رقابت کند. همین باعث می‌شود بچه‌ها کمتر سمت نمونه داخلی بروند.

فشار سنگین بر سفره خانواده‌ها

نائینی با اشاره به فشار اقتصادی خرید لوازم‌التحر گفت: همین حالا برای تهیه سبد کامل لوازم مدرسه دو فرزندم باید هزینه‌ای کنم که به‌راحتی بودجه ماهانه خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خانواده‌های زیادی در همین بازار هستند که با دقت هر قلم را بررسی می‌کنند تا شاید چند هزار تومان صرفه‌جویی کنند.

وی در پایان خواستار حمایت جدی‌تر از تولیدکنندگان داخلی و نظارت بر قیمت‌ها شد و عنوان کرد: اگر محصولات ایرانی با طرح‌های جذاب‌تر و کیفیت بالاتر تولید شود و در کنار آن قیمت‌ها کنترل شود، هم خانواده‌ها راحت‌تر خرید می‌کنند و هم فرهنگ استفاده از کالای داخلی ترویج پیدا می‌کند.

گفتنی است؛ بازار لوازم‌التحریر همدان این روزها مانند آیینه‌ای است که در آن شوق کودکان و دغدغه خانوارها همزمان بازتاب می‌یابد؛ جایی که رنگ‌های شاد مداد رنگی‌ها، زیر سایه قیمت‌های سنگین کم‌رنگ می‌شوند. آنچه گفت‌وگو با مادران و خانواده‌ها نشان می‌دهد، این است که مهر امسال بیش از هر زمان دیگری چشم به حمایت و نظارت دوخته است.

افزایش سهم کالاهای وارداتی و کاهش حضور پررنگ محصولات داخلی، زنگ خطری برای تولیدکنندگان ایرانی و سیاست‌گذاران اقتصادی است؛ هشداری که اگر شنیده نشود، دانش‌آموزان فردا با فرهنگی بزرگ می‌شوند که بیش از آنکه بومی باشد، وامدار انیمیشن‌ها و برندهای خارجی است.

حالا که زنگ مهر نزدیک است، مسئولان و فعالان اقتصادی نه تنها باید به فکر مهار قیمت‌ها و تقویت کیفیت باشند، بلکه باید کاری کنند تا سبد مدرسه کودکان ایرانی، از طراحی تا محتوا، رنگ و بوی وطن را بدهد؛ رنگی که با خاطره خوش دفتر نو، برای سال‌ها در ذهن نسل آینده ثبت شود.