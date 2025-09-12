خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- کوروش دیباج: با فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس، بازار لوازم‌التحریر، کیف، کفش و لباس فرم در اصفهان حال و هوای خاصی پیدا کرده است. در حالی که خانواده‌ها برای آماده‌سازی فرزندان خود تلاش می‌کنند، روند صعودی قیمت‌ها فشار مضاعفی بر سبد هزینه‌های معیشتی آنها وارد کرده است. بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که امسال، هزینه تهیه ملزومات تحصیلی و پوشاک مدارس برای یک خانواده با دو فرزند به طور میانگین بیش از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که بسیاری از والدین آن را خارج از توان اقتصادی خود می‌دانند.

خانواده‌ها در تنگنای هزینه‌ها

الهام کریمی، مادر دو فرزند دبستانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: سال گذشته برای خرید لوازم‌التحریر و کیف و کفش بچه‌ها شاید هفت تا هشت میلیون تومان هزینه کردیم، اما امسال فروشندگان برای یک بسته کامل لوازم‌التحریر ایرانی، دو جفت کفش و دو کیف مدرسه در مجموع مبلغی بیش از پانزده میلیون تومان اعلام می‌کنند. این افزایش در حالی است که درآمد ما ثابت مانده و حتی قدرت پس‌انداز نداریم.

او ادامه می‌دهد: وقتی وارد مغازه می‌شویم، تنوع اجناس چشمگیر است، اما قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین شده که خانواده‌های متوسط به پایین تنها توان انتخاب ارزان‌ترین‌ها را دارند. کیفیت کالاهای ارزان هم چندان مطلوب نیست و عملاً در طول سال بارها مجبور به خرید مجدد می‌شویم. این مسئله فشار اقتصادی را دوچندان می‌کند.

کریمی اضافه می‌کند: فرزند من همیشه علاقه دارد دفترهایی با طراحی جذاب یا کیف‌های رنگی بخرد، اما وقتی قیمت یک دفتر ساده ۶۰ هزار تومان و یک کیف معمولی ۸۰۰ هزار تومان است، مجبوریم به او بگوییم که انتخابش محدود باشد. این برای روحیه کودک هم آسیب‌زاست.

نگاه فروشندگان به گرانی

حیدری، فروشنده لوازم‌التحریر در میدان احمدآباد اصفهان، نیز درباره شرایط بازار می‌گوید: قیمت‌گذاری لوازم‌التحریر تابع چند عامل اصلی است؛ نرخ مواد اولیه تولید داخل، هزینه‌های حمل‌ونقل و البته نرخ ارز برای کالاهای وارداتی. حتی اگر اجناس کاملاً ایرانی باشند، باز هم افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده را بالا برده است. برای مثال قیمت یک بسته مداد ایرانی در سال گذشته حدود ۳۰ هزار تومان بود، اما امروز همان بسته نزدیک به ۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

او در ادامه تصریح می‌کند: مردم اغلب فروشنده را مقصر گرانی می‌دانند، اما واقعیت این است که حاشیه سود ما تغییر چندانی نکرده است. افزایش قیمت‌ها ناشی از عوامل کلان اقتصادی و هزینه‌های روزافزون است. حتی برخی کالاها را با قیمت بالاتر از گذشته خریداری می‌کنیم و مجبوریم با سود حداقلی بفروشیم تا مشتریان از ما نرنجند.

حیدری همچنین می‌گوید: در بازار امسال، خانواده‌ها بیشتر به سمت کالاهای داخلی و ارزان‌تر رفته‌اند. در سال‌های گذشته اجناس خارجی یا برندهای گران‌تر مشتریان خاص خود را داشتند، اما امسال حتی قشر متوسط نیز به سراغ ساده‌ترین و ارزان‌ترین محصولات می‌روند. این تغییر رفتار مصرفی به وضوح در فروشگاه‌ها دیده می‌شود.

افزایش هزینه کیف و کفش مدرسه

رضوانی، فروشنده کیف و کفش در خیابان سپه اصفهان، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: قیمت کیف‌های دانش‌آموزی بسته به کیفیت و طرح، از ۹۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا سه و نیم میلیون تومان هم می‌رسد. کفش‌های مدرسه‌ای نیز کم‌وبیش در همین سطح قرار دارند. این قیمت‌ها برای بسیاری از خانواده‌ها سنگین است و باعث شده تقاضا کاهش پیدا کند.

او می‌افزاید: برخی خانواده‌ها به سراغ کیف‌های پارچه‌ای ساده یا کفش‌های ارزان با کیفیت پایین می‌روند، اما مشکل این است که این اجناس دوام کمی دارند و خانواده‌ها مجبور می‌شوند در طول سال مجدداً خرید کنند. در واقع گرانی به نوعی چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که مصرف‌کننده را زیان‌دیده می‌کند.

رضوانی تأکید می‌کند: در سال‌های گذشته واردات کیف و کفش خارجی رونق داشت، اما امروز سهم آن‌ها بسیار کم شده است. در عوض، تولیدکنندگان داخلی با وجود همه مشکلات، بخش عمده بازار را تأمین می‌کنند. اگر حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داخلی شود، شاید بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم.

هزینه تمام‌شده برای خانواده‌های اصفهانی

بر اساس محاسبه خبرنگار مهر، برای یک خانواده چهار نفره با دو فرزند محصل، حداقل هزینه مورد نیاز برای خرید لوازم‌التحریر ایرانی شامل دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی، پاک‌کن، تراش، جامدادی و سایر اقلام پایه، به طور میانگین ۴ تا ۵ میلیون تومان است. اگر به این رقم هزینه کیف و کفش مدرسه‌ای دو دانش‌آموز افزوده شود، رقمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان به دست می‌آید. همچنین هزینه لباس فرم مدارس برای دو دانش‌آموز نیز بین ۴ تا ۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب، هزینه کامل آماده‌سازی دو دانش‌آموز برای آغاز سال تحصیلی جدید به طور میانگین حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

صدای اعتراض والدین

سعید نیکبخت، کارمند بخش خصوصی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: من و همسرم هر دو شاغل هستیم، اما جمع درآمد ماهانه ما کفاف هزینه‌های ضروری زندگی را به سختی می‌دهد. حالا برای خرید لوازم مدرسه فرزندانمان باید نزدیک به یک ماه حقوق کامل کنار بگذاریم. این وضعیت واقعاً دشوار است.

او ادامه می‌دهد: فرزند بزرگ‌ترم به دبیرستان می‌رود و نیازهای او متفاوت از فرزند کوچکترم است. دفترهای قطورتر، ماشین‌حساب و لوازم خاص دیگر، هزینه را بیشتر می‌کند. به همین دلیل شاید رقم ۲۰ میلیون تومان هم کفایت نکند.

نیکبخت اضافه می‌کند: سال گذشته تلاش کردیم بخشی از خریدها را از بازار دست‌دوم انجام دهیم. مثلاً کیف و کفش تمیز اما استفاده‌شده خریدیم تا هزینه کمتر شود. اما این راهکار هم محدودیت دارد و برای همه اقلام ممکن نیست.

تولیدکنندگان زیر فشار هزینه‌ها

یکی از تولیدکنندگان دفتر مشق در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان می‌کند: مواد اولیه کاغذ، مقوا و جلد به شدت گران شده است. حتی اگر کاغذ از کارخانه‌های داخلی تهیه شود، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد کارگران فشار زیادی بر تولیدکننده وارد کرده است. در نتیجه قیمت تمام‌شده دفتر ایرانی افزایش پیدا می‌کند.

او توضیح می‌دهد: برای مثال، دفتر ۸۰ برگ ایرانی در سال گذشته حدود ۳۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اما امسال قیمت آن به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده است. این گرانی برای تولیدکننده سودآور نیست، بلکه تنها هزینه‌های اضافی را پوشش می‌دهد.

این تولیدکننده اضافه می‌کند: اگر سیاست‌های حمایتی و تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب در دستور کار قرار گیرد، هم تولیدکننده توانمند می‌شود و هم مصرف‌کننده از فشار هزینه‌ها رهایی می‌یابد. اما در شرایط فعلی، ما و خانواده‌ها هر دو زیان‌دیده هستیم.

تغییر الگوی خرید در بازار اصفهان

بازدید میدانی خبرنگار مهر از بازارهای اصلی اصفهان از جمله میدان امام علی، خیابان چهارباغ، احمدآباد و بازار بزرگ نشان می‌دهد که خانواده‌ها برای خرید لوازم مدرسه بیشتر از گذشته به مقایسه قیمت‌ها می‌پردازند. برخی حتی لیست اقلام مورد نیاز مدارس را به چند فروشگاه می‌برند و قیمت‌ها را یادداشت می‌کنند تا در نهایت ارزان‌ترین گزینه را انتخاب کنند.

هشداری که باید جدی گرفته شود

بازار لوازم‌التحریر، کیف، کفش و لباس فرم مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید در اصفهان، با چالش جدی گرانی مواجه است. خانواده‌ها برای تأمین ملزومات آموزشی فرزندان خود ناگزیر از صرف هزینه‌هایی سنگین هستند که در بسیاری موارد از توان آن‌ها فراتر است. فروشندگان نیز از شرایط راضی نیستند و تأکید دارند که افزایش قیمت‌ها حاصل فشارهای بیرونی است. در این میان، تولیدکنندگان داخلی تلاش می‌کنند نیاز بازار را تأمین کنند، اما هزینه‌های بالای تولید، مانع عرضه ارزان کالا شده است.