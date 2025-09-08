خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بازار لوازمالتحریر در شهرکرد شاهد افزایش چشمگیر تقاضا و در عین حال نوسانات قیمتی قابل توجهی بوده است. خانوادهها با دغدغه تأمین اقلام ضروری برای فرزندان خود، به دنبال راههایی برای مدیریت هزینهها هستند.
در سالهای اخیر، تورم عمومی و افزایش قیمت مواد اولیه موجب شده تا تولیدکنندگان و فروشندگان لوازمالتحریر با چالشهای متعددی مواجه شوند. این موضوع مستقیماً بر قیمت نهایی کالاها در بازار تأثیر گذاشته و قدرت خرید خانوادهها را کاهش داده است.
شهرکرد به عنوان مرکز استان چهارمحال و بختیاری، دارای تعداد قابل توجهی فروشگاه لوازمالتحریر در محلههایی همچون سعدی، شریعتی و میرآباد غربی است با این حال، تنوع قیمتها و کیفیت کالاها در این فروشگاهها تفاوت محسوسی دارد.
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد که هزینه تأمین اقلام ابتدایی برای دو دانشآموز دبستانی، بسته به برند کالاها و محل خرید، بین ۱.۵ تا ۳ میلیون تومان متغیر است. این رقم برای خانوادههایی با درآمد متوسط، فشار قابل توجهی ایجاد میکند.
تولیدات داخلی هم ارزان نیستند
محمدرضا کریمی صاحب فروشگاه لوازم التحریر در گفتگو با خبرنگار مهر، با سابقه ۱۵ سال فعالیت در حوزه نوشتافزار، از تغییرات بازار گفت: امسال نسبت به سال گذشته، قیمتها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشتهاند. دلیل اصلی، افزایش هزینههای واردات و تولید داخلی است.
وی ادامه داد: محصولاتی مثل دفتر، مداد رنگی و کیف مدرسه بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند. خانوادهها معمولاً به دنبال اجناس ایرانی با قیمت مناسب هستند، اما حتی تولیدات داخلی هم ارزان نیستند.
کریمی معتقد است: کاهش قدرت خرید مردم باعث شده فروشگاهها به سمت فروش اقساطی یا تخفیفهای فصلی حرکت کنند. ما امسال طرح تخفیف ۱۰ درصدی برای خانوادههایی که دو فرزند یا بیشتر دارند اجرا کردیم.
وی همچنین به کمبود برخی اقلام اشاره کرد و گفت: دفترهای با جلد سخت و کیفهای ارگونومیک کمتر در بازار پیدا میشوند. دلیلش هم کاهش واردات و افزایش هزینههای تولید است. اگر دولت حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داخلی داشته باشد، میتوانیم کالاهای باکیفیت و ارزانتری به مردم ارائه دهیم.
مدارس اقلام را با تخفیف گروهی در اختیار خانوادهها قرار دهند
سمیه احمدی، مادر دو کودک دبستانی، در گفتگو با خبرنگار مهر از تجربه خرید لوازمالتحریر امسال گفت: ما برای هر بچه حدود ۱.۸ میلیون تومان هزینه کردیم. این شامل کیف، دفتر، مداد، خودکار، جامدادی و لباس فرم مدرسه بود. در گذشته میتوانستیم با همین مبلغ برای هر دو فرزند خرید کنیم، اما امسال قیمتها واقعاً بالا رفتهاند. مجبور شدیم برخی اقلام را از فروشگاههای تخفیفی تهیه کنیم.
احمدی به کیفیت پایین برخی محصولات ارزان اشاره کرد و بیان داشت: دفترهایی که از فروشگاههای ارزانفروش خریدیم، خیلی زود پاره شدند. مجبور شدیم دوباره خرید کنیم. وی همچنین از نبود حمایتهای دولتی گلایه دارد: اگر کوپن یا بسته حمایتی برای خانوادههای دارای فرزند دانشآموز در نظر گرفته شود، خیلی از مشکلات حل میشود.
احمدی پیشنهاد داد: مدارس میتوانند با فروشگاهها قرارداد ببندند و اقلام را با تخفیف گروهی در اختیار خانوادهها قرار دهند.
آموزش نباید قربانی مشکلات اقتصادی شود
فاطمه کیوانی مدیر مدرسه غیر انتفاعی در هفشجان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تأثیر گرانی لوازمالتحریر بر دانشآموزان گفت: ما شاهد هستیم که برخی دانشآموزان با لوازم ناقص یا بیکیفیت به مدرسه میآیند. این موضوع بر روحیه و عملکرد تحصیلیشان تأثیر منفی دارد.
وی ادامه داد: مدرسه تلاش کرده با همکاری خیرین، بستههای حمایتی تهیه کند، اما این کمکها محدود است و همه خانوادهها را پوشش نمیدهد.وزارت آموزش و پرورش بتواند با تولیدکنندگان داخلی قرارداد ببندد، میتوان بستههای استاندارد و ارزانقیمت تهیه کرد.
کیوانی همچنین از طرحهای فرهنگی مدرسه برای کاهش فشار مالی خانوادهها گفت: ما امسال مسابقه طراحی جلد دفتر برگزار کردیم تا بچهها از دفترهای ساده استفاده کنند و خودشان آن را تزئین کنند. آموزش نباید قربانی مشکلات اقتصادی شود. باید راهکارهای پایدار برای حمایت از خانوادهها تدوین شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار لوازمالتحریر در شهرکرد نشان میدهد که افزایش قیمتها، کاهش تنوع کالاها و نبود حمایتهای دولتی، خانوادهها را با چالشهای جدی مواجه کرده است. این موضوع بهویژه برای خانوادههایی با چند فرزند دانشآموز، فشار اقتصادی مضاعفی ایجاد کرده است.
مصاحبهها نشان دادند که فروشندگان نیز از وضعیت موجود ناراضیاند و خواستار حمایت بیشتر از تولید داخلی هستند. خانوادهها نیز به دنبال راههایی برای کاهش هزینهها هستند، اما گزینههای محدودی در اختیار دارند.
مدارس میتوانند نقش مؤثری در کاهش فشار مالی ایفا کنند، از طریق همکاری با فروشگاهها، خیرین و نهادهای دولتی. همچنین، فرهنگسازی برای استفاده از لوازم ساده و کاربردی میتواند به کاهش هزینهها کمک کند. دولت و نهادهای مرتبط باید بستههای حمایتی برای خانوادههای دارای فرزند دانشآموز در نظر بگیرند. این بستهها میتوانند شامل کوپن خرید، تخفیفهای ویژه یا توزیع رایگان اقلام ضروری باشند.
تولیدکنندگان داخلی نیز باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند کالاهای باکیفیت و مقرونبهصرفه تولید کنند. این حمایتها میتواند شامل تسهیلات مالی، کاهش مالیات و تأمین مواد اولیه باشد. در نهایت، آموزش و پرورش باید با نگاه جامعتری به موضوع تأمین لوازمالتحریر بنگرد و با تدوین سیاستهای حمایتی، از آسیبهای اجتماعی و آموزشی ناشی از فقر جلوگیری کند.
