حوادث ۲۴ ساعت اخیر اصفهان ۱۶ مصدوم و یک فوتی داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث ویژه ترافیکی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت اخبر اظهار کرد: در این بازه زمانی سه حادثه ویژه ترافیکی و یک حادثه غرق شدگی گزارش شده است.

وی افزود: ساعت ۰۷:۰۰ روز جمعه ۱۴ شهریور، برخورد یک دستگاه پراید با گاردریل در اتوبان ذوب‌آهن روبه‌روی گارماسه، ۵ زن را مصدوم و به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل کرد.

عابدی ادامه داد: ساعت ۱۲:۰۰ همان روز، مردی ۶۹ ساله بر اثر غرق‌شدگی در استخر واقع در گلپایگان، میدان میوه و تره‌بار، جان خود را از دست داد.

سخنگوی اورژانس استان گفت: ساعت ۱۲:۰۵، واژگونی یک دستگاه پراید در جاده حبیب‌آباد یک کیلومتر مانده به فلکه امید، موجب مصدومیت ۲ زن، ۲ کودک پسر و ۲ کودک دختر شد که همگی به بیمارستان کاشانی انتقال یافتند.

وی تصریح کرد: ساعت ۲۰:۰۲ همان روز، برخورد سه خودروی نیسان، پراید و پیکان در محور داران نخلک جاده درختک، ۵ مصدوم شامل یک مرد، یک زن، ۲ کودک پسر و یک کودک دختر بر جای گذاشت که به بیمارستان رجایی فریدن منتقل شدند.