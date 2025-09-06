  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

واژگونی سمند در جاده گنبدکاووس؛ ۳ نفر مصدوم شدند

گرگان-معاون امداد و نجات هلال‌احمر گلستان از واژگونی سمند در جاده گنبدکاووس خبر داد و گفت: در پی این حادثه سه نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری از وقوع یک حادثه واژگونی خودرو در جاده گنبدکاووس به آق قلا و نجات جان سه مصدوم در این حادثه خبر داد.

وی افزود: صبح شنبه وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو سمند در مسیر جاده گنبدکاووس به آق قلا به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات گزارش شد. این حادثه در محدوده میان تپه نورجان و سلاق یاسی‌تپه رخ داد و به سرعت تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

معاون امدادونجات گلستان گفت: نیروهای امداد و نجات پایگاه ایمر شهرستان گنبدکاووس به محض دریافت گزارش حادثه، بلافاصله برای انجام اقدامات اولیه و انتقال مصدومین به محل اعزام شدند. پس از رسیدن به محل، عملیات ارزیابی وضعیت مصدومان انجام و اقدامات فوری امدادی صورت گرفت.

حاجیلری اظهار کرد: با همکاری اورژانس، مصدومان حادثه به مرکز درمانی شهید مطهری گنبدکاووس منتقل شدند. خوشبختانه با توجه به اقدامات سریع و به موقع تیم‌های امدادی، حال عمومی مصدومان رضایت‌بخش گزارش شده است.

کد خبر 6581026

