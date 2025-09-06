نمایشگاه فروش پاییزه در زنجان آغاز به کار کرد

سجاد مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه فروش پاییزه از ۱۴ تا ۱۹ شهریورماه همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای شهروندان زنجانی است و همه ساله باهدف تنظیم بازار و مدیریت عرضه و تقاضا در ایام آغاز سال تحصیلی برگزار می‌شود.

رئیس اتاق اصناف زنجان، گفت: در نمایشگاه فروش پاییزه چند رسته لوازم‌التحریر، پوشاک، کیف و کفش، خواروبار و مواد غذایی، تجهیزات کمک‌آموزشی پیش بینی شده است.

مقدمی تاکید کرد: در این نمایشگاه ۹۶ غرفه از ۹ استان کشور شامل استان‌های زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، کرمانشاه، گیلان، همدان و کردستان حضور دارند.

وی افزود: در نمایشگاه فروش پاییزه زنجان ۳۹ غرفه به مساحت ۹۱۰ متر به خیریه‌ها، بهزیستی، کمیته امداد، ستاد تنظیم بازار (کالاهای اساسی) در راستای مسئولیت اجتماعی به‌صورت رایگان واگذار شده است.

رئیس اتاق اصناف زنجان ابراز کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه تهیه اقلام نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان با قیمت مناسب و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و تنظیم بازار است.