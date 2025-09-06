رایانه نوری مایکروسافت هوش مصنوعی را ۱۰۰ بار سریع تر اجرا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این ابزار که یک رایانه اپتیکال آنالوگ(AOC) نامیده می‌شود برای حل مشکلات پیچیده بهینه سازی طراحی شده و در آینده می‌تواند هوش مصنوعی را با سرعت بیشتر و کارآمدی بهتری نسبت به پردازشگرهای امروزی به کار گیرد.

برخلاف رایانه‌های امروزی که اطلاعات را به شکل دو دویی پردازش می‌کنند، AOC محاسبات را در سیستم‌های فیزیکی انجام می‌دهد. به این ترتیب از ایجاد گلوگاه‌هایی که تراشه‌های سنتی را کند می‌کند، جلوگیری می‌شود و در نتیجه سیستم در انجام فعالیت‌های خاص ۱۰۰ بار سریع‌تر و صرفه جویانه تر عمل می‌کند.

این نمونه اولیه با استفاده از قطعات تجاری موجود در بازار از جمله چراغ‌های میکروال ای دی، لنزهای اپتیکی و حسگر دوربین موبایل‌های هوشمند ساخته شده تا هزینه‌ها پایین بماند و تولید انبوه در آینده امکانپذیر باشد. همچنین محققان یک قل دیجیتال، نسخه نرم افزاری از AOC ابداع کردند که شیوه رفتار سخت افزار را تقلید می‌کند. این امر به محققان امکان می‌دهد تا سیستم را در یک مقیاس بسنجند و دریابند چگونه بهینه سازی یا مشکلات هوش مصنوعی در سخت افزار ردیابی می‌شوند و در نهایت نتیجه را به اشتراک می گذارند.

محقق ارشد پژوهش در مایکروسافت ریسرچ کمبریج در این باره می‌گوید: ما رویای دستیابی به چنین موفقیتی را می‌دیدیم و اکنون نیاز داریم پژوهشگران دیگر درباره شیوه استفاده از این سخت افزار فکر کنند و آزمایش انجام دهند.