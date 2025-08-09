تسلا طراحی تراشه هوش مصنوعی اش را ساده تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، پس از انتشار گزارشی مبنی بر دستور تعطیلی تیم ابررایانه داخلی دوجو(Dojo) اعلام کرد این شرکت تحقیقات تراشه هوش مصنوعی خود را ساده‌سازی خواهد کرد تا بر توسعه تراشه‌های استنتاجی مورد استفاده برای اجرای مدل‌های هوش مصنوعی و تصمیم‌گیری‌های بلادرنگ تمرکز کند.

نشریه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه فاش کرده بود ماسک دستور انحلال تیم توسعه دوجو را داده و پیتر بنون رهبر این پروژه نیز شرکت را ترک خواهد کرد. ابر رایانه مذکور با محوریت تراشه‌های اختصاصی آموزش طراحی شده تا حجم عظیمی از داده‌ها و ویدئوهای جمع‌آوری‌شده از خودروهای برقی تسلا را پردازش کند و نرم‌افزار رانندگی خودران این خودروساز را آموزش دهد. ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برای تسلا معنی ندارد تامنابع خود را تقسیم و دو طراحی تراشه هوش مصنوعی کاملا متفاوت را دنبال کند.

او بدون اشاره مستقیم به دوجو نوشت: تسلا A۱۵ و A۱۶ و تراشه های بعدی برای استنتاج و حداقل برای آموزش ایده آل هستند. تمام تلاش ها بر همین امر متمرکز است.

تحلیلگران موسسه مورگان استنلی به رهبری آدام جونز در سال ۲۰۲۳ میلادی ارزش ابر رایانه دوجو را ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زدند و اعلام کردند این ابزار بازاری جدید فراتر از فروش خودرو برای شرکت های خودروسازی فراهم می کند. این موسسه در چهارم آگوست سال جاری میلادی نوشت: دوجو یک شتاب دهنده کلیدی در نقطه تقاطع سخت افزار و نرم افزار به حساب می آید.

شرکت های فناوری به طور فزاینده ای مشغول طراحی تراشه های مخصوص هستند تا تاخیر، مصرف برق و هزینه را کاهش دهند.

تسلا از سال گذشته مشغول تغییر ساختار خود است. این درحالی است که ارزش سهام این شرکت در حال سقوط است.