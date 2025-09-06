به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی در قالب برنامه «کانکت» (CONNECT) نشست علمی «جریانسنجی مجازی» را برگزار میکند. این نشست روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
سخنران این نشست، دکتر هاتف خالدی، دارای دکترای مکانیک سیالات از دانشگاه NTNU نروژ و کارشناسی ارشد آشفتگی محاسباتی از دانشگاه چالمرز سوئد است. وی سابقه همکاری حرفهای با شرکتهای بینالمللی در حوزه مهندسی سیالات و تضمین جریان دارد. از جمله فعالیتهای او میتوان به همکاری بهعنوان متخصص شبیهسازی دینامیک سیالات محاسباتی در شرکت Susteni، دانشمند داده در شرکت Oliasoft، مهندس ارشد ارزیابی باد در شرکت WindSim، مهندس فرآیند تضمین جریان در شرکت Schlumberger و رهبر تیم و مهندس ارشد تضمین جریان در شرکت TurbulentFlux اشاره کرد.
این نشست فرصتی برای استادان، پژوهشگران و دانشجویان فراهم میکند تا با تازهترین دستاوردها و رویکردهای علمی در حوزه جریانسنجی مجازی آشنا و از تجربیات بینالمللی این پژوهشگر بهرهمند شوند. علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران به نشانی mech.iust.ac.ir مراجعه کنند یا از طریق پست الکترونیکی meresearch@iust.ac.ir ارتباط بگیرند.
