به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در سخنان امروز خود تاکید کرد: اوضاع کنونی در غزه یک قحطی تمام عیار ساخت دست تل آویو است. لجاجتهای اسرائیل دلیل عدم دستیابی به توافق آتش بس در این باریکه است.
وی اضافه کرد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا در غزه آتش بس محقق شود اما تل آویو مانع شد. قاهره مخالفت قاطع خود را با مشارکت در هر اقدام ظالمانهای علیه ملت فلسطین اعلام میکند و اجازه نمیدهد آنها با هدف محو کردن مسأله فلسطین از این منطقه بیرون رانده شوند.
عبدالعاطی تصریح کرد: گذرگاه رفح از سمت مصر به صورت شبانه روزی باز است.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر در واکنش به موضع گیری وزارت خارجه مصر علیه بیرون راندن فلسطینیها از نوار غزه از طریق گذرگاه رفح مدعی شد که نتانیاهو به حق انسانها در انتخاب محل زندگی آنها اعتقاد دارد.
دفتر نتانیاهو اضافه کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی انتخاب محل زندگی را یک حق انسانی مهم در هر زمان به ویژه در زمان جنگ میداند.
نتانیاهو همزمان با مطرح کردن این سخنان اشارهای به نسل کشی ساکنان نوار غزه به دلیل انتخاب آنها برای سکونت در سرزمین شان و ترک نکردن این منطقه نکرد.
