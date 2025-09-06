  1. بین الملل
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

تشدید حملات علیه شهر غزه؛ آوارگان فلسطینی دوباره آواره می‌شوند

تشدید حملات علیه شهر غزه؛ آوارگان فلسطینی دوباره آواره می‌شوند

در راستای گسترش حملات اشغالگران صهیونیست علیه شهر غزه با هدف اشغال کامل این شهر، ارتش رژیم صهیونیستی به آوارگان فلسطینی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای خطاب به ساکنان مظلوم شهر غزه هشدار داد و اعلام کرد که این شهر باید تخلیه شود.

اشغالگران صهیونیست مانند همیشه مدعی شدند که مناطق انسانی در المواصی و خان یونس برای استقرار آوارگان فلسطینی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اعلام مناطق امن و سپس بمباران آنها جز تاکتیک های ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ غزه است.

در این بیانیه اعلام شده که آوارگان فلسطینی باید از خیابان الرشید به سمت مناطق مذکور حرکت کنند.

رژیم صهیونیستی به بهانه مبارزه با جنبش حماس در حال تخریب کامل غزه و ساختمان های شهر غزه است. لازم به ذکر است که حملات هوایی وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ساختمان های مسکونی شهر غزه از روز گذشته به شدت افزایش یافته است.

    • اکبر فیجانی ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
      بنام خدا خدا نابود کند آمران و عاملان و تایید کنندگان این همه ظلم و جنایت را. انگلیسی ها با کمک یا تایید دیگر استعمارگران غرب، بویژه آمریکا، اسرائیل را تشکیل دادند و به طور همه جانبه از آن حمایت کردند تا با روشن نگه داشتن شعله جنگ و بحران در خاورمیانه، از توسعه و پیشرفت و قدرت گرفتن کشورهای منطقه جلوگیری کنند و بدین طریق بتوانند به راحتی به غارت منابع منطقه پرداخته و به دیگر اهداف استعماری خود برسند.
    • اکبر فیجانی ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
      ضرورت دارد چگونگی تشکیل و اهداف واقعی استعمارگران از ایجاد اسرائیل، به روشی که دیده و شنیده شود، به طور گسترده در سطح جهان اطلاع رسانی شود. به علت غلبه رسانه ای استعمارگران و تحریف واقعیات یا گیج کردن عموم با حجم زیاد اخبار ضد و نقیض، بسیاری از مردم جهان حقایق را در باره فلسطین و حوادث سایر نقاط جهان نمی دانند.
    • اکبر فیجانی ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
      اگر خودمان یا عزیزانمان در غزه بودیم چه انتظاری از مردم جهان داشتیم؟ اندکی به عمق رنج و محنت مردم فلسطین، لبنان، یمن، سودان و دیگر نقاط جهان فکر کنیم. همه وظیفه انسانی داریم در حد توان به کشف و بیان حقایق بپردازیم و از ظلم و ستم جلوگیری کنیم. کشف و بیان حقایق به تدریج به کنش موثر توسط اکثر افراد و گروه های منفعل و ناآگاه می شود و به کاهش رنج و آلام مظلومان و برقرار شدن عدالت جهانی کمک می کند.

