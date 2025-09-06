به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای خطاب به ساکنان مظلوم شهر غزه هشدار داد و اعلام کرد که این شهر باید تخلیه شود.

اشغالگران صهیونیست مانند همیشه مدعی شدند که مناطق انسانی در المواصی و خان یونس برای استقرار آوارگان فلسطینی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اعلام مناطق امن و سپس بمباران آنها جز تاکتیک های ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ غزه است.

در این بیانیه اعلام شده که آوارگان فلسطینی باید از خیابان الرشید به سمت مناطق مذکور حرکت کنند.

رژیم صهیونیستی به بهانه مبارزه با جنبش حماس در حال تخریب کامل غزه و ساختمان های شهر غزه است. لازم به ذکر است که حملات هوایی وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ساختمان های مسکونی شهر غزه از روز گذشته به شدت افزایش یافته است.