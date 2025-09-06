رسانه های مردمی در حال مقابله با جریان های رسانه ای معاند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، صبح شنبه با اشاره به برگزاری رویداد ویژه با حضور ۱۶۰ بانوی فعال مسجدی از سراسر استان کرمان و ۲۰ نفر از استان‌های همجوار در شهرستان رفسنجان گفت: برگزاری این رویداد شهرستان رفسنجان را به مرکز توانمندسازی نانورسانه‌های مسجدی تبدیل کرد.

وی، با اشاره به نقش مهم این رسانه‌ها در تقویت گفتمان مقاومت، اظهار داشت: امروز شاهد شکل‌گیری رسانه‌هایی هستیم که از دل مردم و مساجد برخاسته‌اند و با نگاه انقلابی، در حال مقابله با جریان‌های رسانه‌ای معاند هستند.

وی ادامه داد: این رویداد نقطه عطفی برای توانمندسازی این جریان‌هاست تا دیار حاج قاسم، پرچمدار مبارزه رسانه‌ای با صهیونیسم باشد.

حجت الاسلام شهابی، با بیان اینکه این گردهمایی با هدف توانمندسازی نانو رسانه‌های مسجدی برگزار شد افزود: رسانه‌های کوچک و محله‌محوری که از دل مساجد رشد کرده‌اند، اکنون بیش از یک‌سال و نیم است که در مسیر مقابله با جریان رسانه‌ای صهیونیستی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان افزود: این رویداد با برگزاری کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های هم‌اندیشی و ارائه تجربیات موفق، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم از رسانه‌های مردمی شد که می‌توانند در آینده‌ای نزدیک نقش‌آفرینی مؤثری در فضای رسانه‌ای کشور داشته باشند.