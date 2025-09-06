به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صنعت توزیع سوخت در ایران در حال عبور از مرحله‌ای مهم است. سال‌ها بود که جایگاه‌های سوخت تنها با هدف تأمین نیاز فوری خودروها به بنزین و گازوئیل فعالیت می‌کردند و تجهیزات آن‌ها بیشتر بر اساس کارکرد مکانیکی و دوام طراحی می‌شد. اما امروز شرایط تغییر کرده است. مشتریان علاوه بر سرعت و دقت، به ظاهر و تجربه استفاده نیز توجه دارند. در همین راستا، شرکت مهندسی نفت ابزار با تکیه بر سابقه ۳۰ ساله خود، محصولی تازه را معرفی کرده است: دیسپنسر پرتو. این دستگاه جدید، ترکیبی از کیفیت، ایمنی، طراحی مدرن و فناوری‌های هوشمند است و می‌تواند فصل جدیدی در صنعت تجهیزات جایگاه‌های سوخت کشور رقم بزند. برای آشنایی با شرایط و جزئیات بیشتر می‌توانید به صفحه خرید دیسپنسر پمپ بنزین مراجعه کنید.

جایگاه صنعت تجهیزات سوخت در ایران

بازار سوخت ایران یکی از بزرگ‌ترین بازارهای منطقه به‌شمار می‌رود. با بیش از چهار هزار جایگاه فعال، کشور ما روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت را توزیع می‌کند. اما بخش زیادی از این جایگاه‌ها همچنان از دیسپنسرهای قدیمی استفاده می‌کنند؛ دستگاه‌هایی که سال‌ها قبل نصب شده و امروز دیگر پاسخگوی نیاز روز نیستند.علاوه بر ظاهر نامتناسب، فرسودگی تجهیزات، خرابی‌های مکرر و نبود امکانات مدرن باعث شده جایگاه داران همواره با هزینه‌های سنگین تعمیر و نارضایتی مشتریان مواجه شوند. از سوی دیگر، استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی همچون طرح کهاب همواره از الویت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز بوده است. این شرایط موجب شده تا نوسازی و استفاده از تجهیزات هوشمند به یک ضرورت تبدیل شود. دیسپنسر پرتو دقیقاً پاسخی به همین نیاز است و می‌تواند با طراحی نوین خود به ارتقای سطح خدمات جایگاه‌ها کمک کند.

نفت ابزار؛ ۳۰ سال تجربه در نوآوری

شرکت نفت ابزار در طول ۳۰ سال فعالیت خود همواره به نوآوری توجه ویژه‌ای داشته است. این شرکت با تولید مدل‌هایی مانند ویتا و ورونا، نقش مهمی در تجهیز جایگاه‌های سوخت کشور ایفا کرده است. مدل ویتا به دلیل ابعاد مناسب و طراحی کاربردی‌اش سال‌ها به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین دیسپنسرها شناخته می‌شد. ورونا نیز به‌خاطر دوام و کیفیت قطعات توانست اعتماد جایگاهداران زیادی را جلب کند. با این حال، تغییرات سریع در بازار جهانی و رشد فناوری باعث شد که واحد تحقیق و توسعه نفت ابزار به فکر محصولی متفاوت بیفتد. نتیجه این تلاش‌ها معرفی دیسپنسر پرتو است؛ محصولی که هم از نظر طراحی و هم از نظر امکانات، یک گام جلوتر از مدل‌های قبلی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده رویکرد آینده‌نگر شرکت است.

دیسپنسر پرتو؛ محصولی برای آینده

پرتو تنها یک دیسپنسر جدید نیست، بلکه نمادی از تغییر نگاه در صنعت تجهیزات جایگاه‌های سوخت است. این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری نورپردازی هوشمند، به جایگاه‌ها جلوه‌ای متفاوت می‌بخشد. در حالت آماده‌به‌کار، رنگ سبز کلاهک به‌وضوح قابل مشاهده است و به محض آغاز سوخت‌گیری این نور به رنگ قرمز تغییر می‌کند. این ویژگی علاوه بر افزایش ایمنی، جذابیت بصری جایگاه را نیز بالا می‌برد. از سوی دیگر، وجود مانیتور تبلیغاتی باعث شده جایگاهداران بتوانند علاوه بر فروش سوخت، از فضای تبلیغاتی نیز بهره ببرند. مشتریان در حین سوخت‌گیری می‌توانند محتوای تصویری مورد نظر جایگاه یا برندهای همکار را مشاهده کنند و این تجربه جدید، جایگاه را به محیطی مدرن و به‌روز تبدیل می‌کند. تنوع مدل‌های دو نازله و چهار نازله نیز انعطاف‌پذیری لازم برای جایگاه‌های کوچک و بزرگ را فراهم کرده است.

مقایسه با مدل‌های پیشین و نمونه‌های جهانی

وقتی پرتو را با محصولات قبلی نفت ابزار مقایسه می‌کنیم، تفاوت‌ها به‌وضوح نمایان می‌شوند. ورونا اگر چه یکی از پرفروش‌ترین مدل‌های شرکت بوده، اما فاقد امکاناتی مانند نورپردازی هوشمند و مانیتور تبلیغاتی بود. ویتا نیز به دلیل ابعاد مناسبش پرطرفدار بود، اما از نظر طراحی ظاهری و امکانات مدرن نمی‌توانست با روند جهانی رقابت کند. پرتو با ترکیب ویژگی‌های مثبت مدل‌های گذشته و افزودن فناوری‌های نوین، سطح جدیدی از کیفیت را ارائه می‌دهد. در بازار جهانی نیز برندهایی مانند Gilbarco و Tokheim سال‌هاست که دیسپنسرهای هوشمند با نورپردازی LED و نمایشگرهای تبلیغاتی عرضه می‌کنند. پرتو با الهام از این نمونه‌ها و تطبیق با شرایط بومی ایران، توانسته محصولی ارائه دهد که هم استانداردهای بین‌المللی را رعایت می‌کند و هم متناسب با نیاز داخلی طراحی شده است.

چرا انتخاب دیسپنسر پرتو به‌صرفه است؟

خرید یک دیسپنسر جدید برای جایگاهدار، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. پرتو به گونه‌ای طراحی شده که این سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان بازگشت داشته باشد. استفاده از قطعات مقاوم و طراحی مدرن باعث شده هزینه‌های نگهداری به حداقل برسد و خرابی‌های مکرر که در مدل‌های قدیمی رایج بود، دیگر تکرار نشود. از طرفی، نسخه‌های چند نازله پرتو توانایی افزایش ظرفیت سرویس‌دهی جایگاه را دارند و همین موضوع به کاهش صف‌ها و افزایش فروش روزانه منجر می‌شود. مانیتور تبلیغاتی نیز فرصت جدیدی برای کسب درآمد ایجاد کرده است؛ جایگاهدار می‌تواند فضای تبلیغاتی را به برندها و کسب‌وکارهای محلی واگذار کند. علاوه بر این، ظاهر مدرن پرتو موجب جذب مشتریان بیشتری می‌شود، چرا که تجربه سوخت‌گیری برای آنان متفاوت‌تر و دلپذیرتر خواهد بود. همه این عوامل در کنار هم باعث می‌شوند خرید پرتو از نظر اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر باشد. برای دریافت جزئیات بیشتر درباره شرایط و قیمت تلمبه پمپ بنزین می‌توانید از طریق وب‌سایت نفت ابزار اقدام کنید.

انطباق با استانداردهای بین‌المللی

ایمنی همواره مهم‌ترین دغدغه در طراحی تجهیزات جایگاه‌های سوخت است. دیسپنسر پرتو بر اساس استانداردهای معتبر بین‌المللی از جمله OIML R۱۱۷-۱ و NFPA ۳۰A طراحی شده است. این استانداردها نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان معیار اصلی ایمنی و کارایی تجهیزات سوخت شناخته می‌شوند. رعایت این الزامات به جایگاهداران اطمینان می‌دهد که دستگاه خریداری‌شده از نظر کیفیت و امنیت در بالاترین سطح قرار دارد. همچنین طراحی پرتو به‌گونه‌ای است که نصب تجهیزات زیست‌محیطی مانند سیستم بازیافت بخارات بنزین (Stage ۲) به راحتی انجام می‌شود. این موضوع هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی برای جایگاه‌ها مزیت بزرگی محسوب می‌شود، زیرا آن‌ها را قادر می‌سازد تا همسو با سیاست‌های ملی کاهش آلودگی حرکت کنند.

سوالات متداول

یکی از پرسش‌های اصلی جایگاهداران درباره پرتو مربوط به قیمت آن است. پاسخ این است که قیمت بسته به تعداد نازل‌ها، نوع سوخت و امکانات سفارشی متفاوت خواهد بود. برخی نیز می‌پرسند تفاوت پرتو با مدل‌های قبلی چیست. پاسخ روشن است: پرتو علاوه بر کیفیت و دوام، امکاناتی دارد که در مدل‌های گذشته وجود نداشت؛ از جمله نورپردازی هوشمند و نمایشگر تبلیغاتی. پرسش دیگر این است که آیا نصب تجهیزات استیج ۲ روی پرتو امکان‌پذیر است یا خیر. طراحی این دستگاه به گونه‌ای است که این فرآیند به سادگی انجام می‌شود. در نهایت، جایگاهداران می‌خواهند بدانند خدمات پس از فروش شامل چه مواردی است. نفت ابزار برای پرتو گارانتی معتبر، تأمین قطعات یدکی و آموزش اپراتورها را در نظر گرفته است تا مشتری با خیالی آسوده از دستگاه استفاده کند.

جمع‌بندی

دیسپنسر پرتو بیش از آنکه یک دستگاه سوخت‌رسانی جدید باشد، نمایانگر تغییر نگرش و همسان سازی با نسل امروز در صنعت تجهیزات جایگاه‌های سوخت ایران است. این محصول با ترکیب طراحی زیبا، امکانات هوشمند و رعایت استانداردهای جهانی، می‌تواند جایگاه‌های سوخت را به سطحی بالاتر ارتقا دهد. شرکت نفت ابزار با معرفی پرتو نشان داده است که همچنان در خط مقدم نوآوری قرار دارد و آماده است تا نیازهای امروز و فردای جایگاهداران را پاسخ دهد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره خرید و شرایط این محصول، می‌توانید به وب‌سایت رسمی نفت ابزار مراجعه کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.