اهمیت وحدت و همدلی در امت اسلامی؛ روحیه انقلابی را استمرار بخشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به اهمیت همدلی و وحدت در امت اسلامی تأکید کرد: تهدید اصلی از اختلافات داخلی است.

سردار فدوی در بخشی از سخنان خود به بیان نکاتی پیرامون مفهوم خدمت به مردم پرداخت و گفت: امت اسلامی در جنگ نظامی و اقتصادی هیچ‌گاه شکست نخواهد خورد و تهدید اصلی، اختلافات داخلی است.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) پس از شنیدن این موضوع که امت ایشان ممکن است دچار اختلاف شود، از خداوند خواست تا این مشکل از امتش برداشته شود؛ اما پاسخ آمد که این امتحان امت است. اگر همدلی و وحدت وجود داشته باشد، شکست معنا ندارد.

سردار فدوی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت خدمت به مردم گفت: در روایتی معتبر آمده است که اگر تمام عبادات ده بخش داشته باشند، یکی از آن‌ها خدمت به مردم است و نُه بخش دیگر، سایر عبادات مانند نماز، روزه، حج، امر به معروف و… هستند و این نشان می‌دهد که خدمتگزاری به مردم، بالاترین مصداق عبادت است.

وی افزود: واژه خادم در عربی به معنی خدمتگزار است و در فارسی معادل نوکر است و کسی که مسئولیتی در نظام اسلامی دارد باید خودش را نوکر مردم بداند و این رابطه را در گفتار، رفتار و عملکرد خود به‌طور شفاف نشان دهد و مردم این را می‌فهمند و اگر مسئولان خود را خادم واقعی بدانند، ملت نیز با همه وجود همراه آنان خواهد بود.

در پایان، سردار فدوی ضمن تأکید بر تقوای الهی و انجام دقیق وظایف الهی و سازمانی، خاطرنشان کرد: ما باید دائماً مراقب باشیم که تقوا پیشه کنیم، وظایفمان را بشناسیم و با همه توان در مسیر انجام آن‌ها گام برداریم‌و هر جا که به تکلیف عمل کردیم، خداوند نتیجه مطلوب را رقم زده است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد: در برابر همه جبهه کفر، دشمنی، فشار اقتصادی، جنگ نرم و عملیات روانی، انقلاب اسلامی ایستاده و پیروز شده است و این افتخار بزرگی است که ما باید قدر آن را بدانیم و با حفظ روحیه انقلابی، آن را استمرار بخشیم.